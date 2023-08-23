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Путина и его войну ненавидит 80% россиян?

Александр Невзоров
23 августа 2023, 06:35
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Не следует обольщаться этой цифрой. Проблема всех этих людей в том, что они не знают о существовании друг друга.
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Большинство россиян не хотят говорить о "СВО" / фото из соцсетей

Где-то теплится еще недодушенная социология, она конвульсирует под завалами пропагандисткого маразма.

Как выяснилось - "четверо из пяти россиян отказываются от участия в соцопросах, когда узнают, что они посвящены боевым действиям в Украине". Более того: " половина (50%) отказов - в очень грубой форме, с матом и ругательствами". Это - данные Russian Field ( опрос 16-19 июня).

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Зафиксировано 79.2% "отказников". Разумеется, благонамеренный гражданин и верный путинист никогда не упустит случая напомнить о своей верности и благонамеренности. Ему нечего скрывать от социологов.

Отказаться может лишь тот, кому страшно декларировать свое отношение. Тот, кто знает, что за откровенность можно поплатиться судом, сроком, тюрьмой или огромным штрафом. Мы вправе сделать обоснованное предположение: отказ от участие в соцопросе есть прямое "сокрытие своего мнения". В окончательном переводе с социологического языка это означает, что путина, его режим, его войну - ненавидит почти 80% опрошенных.

Не следует обольщаться этой цифрой. Проблема всех этих людей в том, что они не знают о существовании друг друга и не подозревают, сколь огромна социальная база ненависти и презрения.У них нет своих СМИ. Их соцсети подконтрольны и опасны. Режим никогда не позволит им "найти друг друга" и слепиться в опасную массу.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Источник

Александр Невзоров
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