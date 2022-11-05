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Путина еще раз поймали на вранье

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

5 ноября 2022, 06:20

Дурная кровь ударила России в голову и она вообразила себя космическим богатырем, которому под силу драться против почти всего мира…

Путин
Путина еще раз поймали на вранье / kremlin.ru

Особых изменений на фронте, судя по картам ISW, я не увидел. Единственное что бросается в глаза, так это вытеснение вагнеровцев (и кто там ещё с ними) из-под Бахмута. После двух месяцев интенсивного наступления пригожинско-кадыровская "элита" дальше от Бахмута, чем была в его начале.

В связи с этим я продолжаю недоумевать: почему такие криворукие полководцы как Пригожин и Кадыров с таким апломбом позволяют себе критиковать армейских генералов, как будто у них есть чем похвастаться, в отличие от незадачливых героев Алеппо и Пальмиры.

И когда уже Путин поймёт, что его просто водят за нос эти его верные слуги? Вся их пылкость и показушная верность трону имеет объяснением страх перед настоящей ревизией их бурной деятельности. Впрочем, я бы на их месте не очень беспокоился: Путин трус и скорее даст команду бомбить Воронеж, чем посмеет проверить, куда потратили выделенные им миллиарды Кадыров или Пригожин.

Как и предполагалось, Путин опять соврал: украинский МИД официально сообщил, что никаких новых обязательств и гарантий, кроме тех, что Украина брала на себя изначально в рамках зерновой сделки, она не давала.

Это тем более невозможно, что Украина полностью исключила любые контакты с Москвой. Зеленский снова заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если в нем в любой форме примет участие Путин.

Как в этих условиях Украина могла дать какие-то гарантии напрямую Москве, я не представляю. Такого рода гарантии - это влажные мечты Путина. Сродни его фантазиям про взятие Киева за три дня и отодвигание НАТО на границы 1995 года.

Впрочем, я не исключаю варианта, что это его обслуга опять морочит ему голову. Наиболее сообразительные из них уже поняли, что демарш с выходом из зерновой сделки не удался и надо возвращаться обратно. А чтобы не ранить самолюбие шефа (который, видимо, и был инициатором этого блефа с выходом) сообщили ему, что от Украины получены устраивающие Кремль гарантии.

Путина еще раз поймали на вранье. Объявляя мобилизацию он наобещал мобилизованным с три короба. Он даже обещал им зарплату на уровне контрактников и единовременные выплаты в 300 тысяч рублей. Разумеется, никто эти его обещания выполнять не собирался: и без них загоним солдатиков на фронт. А платить будем только тем, кто не сдохнет через месяц. Да и то ещё посмотрим.

Но добрые люди русские мужички быстро сообразили что к чему и согласились ехать на войну и убивать незнакомых им людей только после того, как им заплатят единовременное пособие. Бесплатно убивать они не согласны. А за деньги - с превеликим удовольствием.

Где-то в Ульяновске мобики устроили забастовку и через три дня - вуа ля: Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным. Вот такая, понимаешь, "народная война" идёт, Сергей Владиленович. Какими новыми гранями заиграл русский народный патриотизм, не правда ли? Как много мы узнаём о "глубинном народе", а, Владислав Юрьевич?

До сих пор я наивно предполагал, что отношение к контрактникам и к мобилизованным должно быть разным: одни едут убивать людей добровольно и за деньги, а других в армию забрили насильно. Но вот после таких феерических историй я уже и не знаю, где между ними провести грань….

Смотрите: оказывается робкий и бессловесный русский мужик может три дня бастовать и требовать от властей денег! И не боится он ни полиции, ни Бога, ни черта. Оказывается, он может быть твёрдым и последовательным в отстаивании своих прав. И власть относится к этому с уважением и идёт ему навстречу!

Понятное дело: денег требуют! Это серьезный и уважительный "антирес". А вот все это толстовство "не пойду на фронт потому, что я против войны и убийств" - это ребячество, это мы в расчёт не берём. И, в случае чего, можем и в тюрьму посадить. А надо будет, так и к стенке поставим.

Все-таки есть что-то в идее о том, что Россия - это отдельная цивилизация. Никак мне ее умом не понять. Вроде кажется уже уцепился за ниточку, а она раз: и новое коленце выкинет…

Россия больна. Больна тяжело, больна какой-то очень тяжелой и опасной болезнью. Дурная кровь ударила ей в голову и она, не то чтобы очень сильная страна, вообразила себя космическим богатырем, которому под силу драться против почти всего мира… Она убедила себя в том, что сейчас идёт вопрос о ее выживании и что на кон поставлено все.

Как ее убедить, что ей ничего не угрожает? Как доказать, что она далеко не богатырь? Да как как, а вот так! Как обычно успокаивают разбушевавшегося русского мужика: сначала набить ему морду, потом связать, а когда успокоится, дать ему воды и рассказать, чего он натворил.

И тогда он заплачет и разорвёт на себе рубаху. "Если правда оно, ну, хотя бы на треть - остаётся одно: только лечь - помереть!" И начнёт кричать: "Простите, православные! Не со зла я! Бес попутал! Возьмите, что хотите! Только простите!"

И я верю, что так оно и будет. И это, как не странно, ещё даёт мне надежду. Но сначала нужно ему набить морду. Без этого - никак! Потому, что чем глубже он опускается в трясину того насилия, которое он плодит вокруг себя, тем яснее становится самое важное: наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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