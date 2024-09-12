Путин злит свою армию

Путин хочет, руками министра обороны РФ, православного бухгалтера Белоусова "раскулачить" российский генералитет.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Путин злится на российскую армию за поражение в войне против Украины и хочет сделать ее "козлом отпущения", но это очень опасно, так как в имперской идеологии армия является одной из скреп, базовых ценностей российского общества.

Путинская Россия скорее возложит вину за украинский провал и мировой позор на Путина и его окружение, чем на армию.

Вот почему Путин, под видом борьбы с военной коррупцией, начал кампанию по дискредитации российской армии и ее генералитета.

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Путин хочет, руками министра обороны РФ, православного бухгалтера Белоусова "раскулачить" российский генералитет.

Это должно ослабить армию и усилить ФСБ.

Только после этого Путин пойдет на международные мирные переговоры, обвинив в своей авантюре и военном поражении в Украине российскую армию и предателей-либералов.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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