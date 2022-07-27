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Путин живет на смертельном сквозняке

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

27 июля 2022, 19:31

На улице Путину в лицо дышит Вашингтон, Украина, Антипутинская Западная Коалиция. От такого сквозняка можно легко простудиться и заболеть.

Владимир Путин
Путин живет на смертельном сквозняке / Reuters

Путин, говоря о будущем России, реально строит страну прошлого. Сейчас национал -большевики, по сценарию из недавнего прошлого, приступили к следующему акту пьесы "Великая и могучая раша-пидараша". Называется акт "Массовый террор". Другими словами, кремль разворачивает внутренний фронт войны с глубинным населением своей страны. Дополнительно к украинскому внешнему фронту. Здесь эскалация будет нарастать по мере активизации противоречий в группах влияния элит, и возрастающим стремлением Путина в меняющихся условиях удерживать власть, с одной стороны. С другой стороны, бункерному сидельцу для компенсации растущих потерь на украинском фронте не избежать открытой мобилизации. Другие варианты пополнения армии, уже сейчас понятно, не работают. Как только мобилизация в мордоре приобретёт открытый характер… На следующий день обитатели мошканских болот проснуться в другой политической реальности. Условные Ваня и Вася агрессивно готовы каждый день воевать на кухне под водку и селёдку, закусывая пропагандой Соловьёва и Скабеевой. Но идти на фронт проливать кровь ради путинизма, глубинное население ванюшек и васильков раши категорически не готово. Уже сегодня под задницей масс постепенно накаляется и жжёт всё сильнее плита недовольства населения от больших потерь на фронте и нарастающей нищеты и без того убогой жизни.

Кремлёвский Олимп забродил по полной. В спину Путину дышат радикальные правые фанаты-нацбольшевики вроде Патрушева и Дугина. Они требуют ужесточить войну и захватить всю Украину. Как программа минимум. Ради этого нацболы готовы на всё. Вплоть до ядерных ударов. Их долгосрочная программа "Поставить Запад на колени" и война с НАТО. В российских глубинных, вечно пьяных и агрессивных массах - группа радикальных нацболов имеет пока значительную поддержку.

Также на Кремлёвском Олимпе присутствует группа бояр-олигархов. Которые рядятся в одежды голубей мира, так как пытаются вернуть былой достаток и безмятежную жизнь на Западе. Вообще-то эти ребята странный народ. Неужели они не понимали в течении 15 лет, что собственными руками круто заваривают державу, в которой им - русским олигархам - места не будет!? Разве что жизнь в эмиграции, или сразу в общий гроб массового террора под катком их родного режима.

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Наконец третья, но очень важная группа влияния - это армия. Ельцинскую номенклатурно-криминальную модель России по эстафете принял и развил Путин. Только он тщательно зачистил ряды номенклатуры от посоветских кадров, сменив их на представителей спецслужб. Причём фсбэшники перехватили инициативу и лидерство, одновременно, как на госслужбе, так и в криминальном мире.

Взаимная ненависть армии и кгб в России существует со сталинских времён. В путинской раше Миноборона и армия оказались насыщены фсбэшниками, которые заняли ключевые влиятельные посты. Фсбэшники, по сути, стали управлять армией на уровне минобороны и генштаба. Армейской элите такой подход никогда не нравился. Вешалка для медалей генералиссимус Шойгу в армии имеет нулевой авторитет. Генштаб после войны с Украиной тоже себя дискредитировал в глазах многочисленного исполнительного звена на среднем и низшем уровне (генералы армейской кости, полковники и ниже). Во взаимоотношениях с армией у кремля сложилась взрывоопасная ситуация. О чём чётко публично заявлял перед войной генерал Ивашов в открытом письме. Генерал выразил не своё, а коллективное мнение армейской элиты. Путин и его клевреты мнение военных проигнорировали. А зря! Ведь оно абсолютно кардинально противоречит устремлениям кремлёвских ястребов-нацболов, группе Патрушева.

Режим, сидящий 15 лет на штыках, без армии - это крокодил без зубов. Просто очередное поколение убогих кремлёвских старцев. Но у тех до последнего армия была с ними.

Условно, группа кремлёвских бояр-голубей может договориться и слиться с армией. В России традиционно так сложилось: с кем армия, у того и власть!

Нельзя исключать возможность сговора между армейской элитой и кремлёвским прозападным олигархатом. На каждого мудреца довольно простоты, и, условно, завтра Москва может проснуться и увидеть Лубянку и кремль, окружёнными танками. В итоге, в каком кино при таком раскладе будут сниматься многочисленные нацгвардия и спецслужбы!? Что-то подсказывает: они просто разбегутся по домам, деревням и весям.

Любопытно, в каком бункере могут спастись при таких обстоятельствах бункерные черви Путин, Патрушев и Ко!?

Триггером для вышеизложенных подобных событий может стать всё, что угодно. Даже успешное контр-наступление ВСУ на юге Украины и освобождение Херсона.

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От такого сквозняка можно легко простудиться и заболеть тяжёлым смертельным воспалением лёгких!

P.S. Почему рашу должен спасать украинский народ, Украина!? В этот раз мы слишком дорого заплатили, чтобы так просто оставить их в покое. После неминуемой Победы у Украины, Вашингтона, Лондона и восточной Европы - будет собственный взгляд и проект развития России будущего. России, которая больше не сможет быть угрозой человечеству. Проект и его условия будут зафиксированы в документе - Соглашении "О капитуляции ядерной державы Россия".

война в Украине Владимир Путин Юрий Радухин
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