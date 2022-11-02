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"Путин ждет зимы": феерический ждун века

Елена Кудренко

Блогер

2 ноября 2022, 09:03

Эти ждуни от проигрыша до проигрыша ждут, что вот теперь все будет так, как они и ожидали. И они еще раз нападут на Киев (ага).

путин ждун
Иллюстрация со страницы Ольги Кудренко в Фейсбуке

Европа не была бы Европой, если бы не умела себя обеспечивать. Сколько лет было уверенности у русского люда, что Европа замерзнет без российского газа - но сейчас газовые хранилища Европы заполнены, а ее правительства развивают контакты с другими производителями. И скорей всего, если эта зима будет нелегкой - то лишь эта зима, а не последующие.

Украинцам вбивалось в головы, что они не выживут без сильных "братьев". Как Симоньян в феврале говорила: "ну это же Украина, пф-ф-ф... Ну что там ее брать-то? Делов-то..."

- как же мы можем без российского газа? (с 1991-го)

- что мы можем на дипломатической арене? (Украина - это где-то в России?)

- что там нашей армии, она вся попиляна-продана?..

Когда все это вбивалось в головы и самих россиян - логично, что у них сформировались свои ожидания. Эти ждуны от проигрыша до проигрыша ждут, что вот теперь все будет так, как они и ожидали. И они еще раз нападут на Киев (ага). Еще раз удержат Бахмут. Еще раз отступят - но это последний раз, потому что вот сейчас наконец они начнут побеждать. И это была последняя "перегруппировка".

Что даст эта зима Путину?

Европейцы не замерзнут.

Украинцы уже пережили ад, холод после этого - орешки для такой устойчивой нации.

На ВСУ это не особо повлияет. Они у себя дома, как шли вперед, так и продолжат.

В конце концов, они обстреливать нас начали именно зимой, когда еще снег лежал. И в марте на востоке он еще был. И мы уже воевали, выживали и терпели. И гибли, да.

Но эта зима уже не та зима. Эти зимние месяцы - уже не тот февраль.

Зато как эту зиму переживут сами россияне?

- чмобики не одеты как следует, не укомплектованы. Будут погибать как мухи;

- русские женщины остались без кормильцев, которых забрала мобилизация. Русская зима их не касается, будет ли это легкая прогулка?

- санкции за зиму никто не снимет;

- огромная часть России до сих пор не газифицирована. А в лесу ветки на дрова собирать нельзя. С работы вылетают, потому что предприятия закрываются. Нередко - градообразующие, и тогда без работы сотни и тысячи.

Так чего ждать? Каждая зима - это зима не только для Украины. Не только для Европы. Это и зима для мусора, который остался от российской армии. Ночевать в окопах, под снегом, в кирзовых сапогах и с трехлитровыми банками "щей" - тот еще квест.

Тут не ждать надо, тут надо выползать вон. Понимаю, что трудно ползти с чужой стиральной машиной на плечах, но... В свое время из Берлина тоже тащили чужие награбленные вещи не на Мерседесах, не так ли?

А ждать умеют китайцы. По крайней мере там понимают гарантированный результат своего ожидания.

Источник

война в Украине Владимир Путин
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