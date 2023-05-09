Тема Украины является ключевой в обращениии Путина. Даже в трансляции "на площади ветераны, которые освобождали Украину..."

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Путин ждет, что может отгрести, считает Игар Тышкевич / Скриншот YouTube

Выступление Путина. Если кратко, то имеем набор пафосных слов ни о чём. По сути сказать, действительно, нечего. Но есть несколько аспектов, которые укладываются в канву разворота российской пропаганды.

Тема Украины является ключевой. Даже в трансляции "на площади ветераны, которые освобождали Украину..." Как будто бы Москва уже стала рядовым украинским областным центром ))

Но явные параллели между "великой отечественной" и войной в Украине. Начиная от темы "ветеранов" и "участников СВО", заканчивая рисуемым образом. России необходимо окончательно перенести восприятие войны как "отечественную". И есть образ поражения -- "будущее государства и народа". Для непонятливых объяснение про агрессивный национализм, семейные ценности и т.д.

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А есть ли образ победы? Тоже, намёком. Уже не денацификация, не денационализация. Просто цитирую "Дали отпор международному терроризму. Защитим жителей Донбасса и обеспечим свою безопасность". То есть и Запорожье предпочитает не вспоминать.

Но самое забавное - подготовка к возможной большой [затрещине] (нецензурное), которую РФ вполне вероятно отгребёт. Путин проводит параллели 2023 с ... курской битвой. Дескать, выдержали и перехватили инициативу.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Какой вывод?

1. Сказать нечего.

2. Есть решение цепляться за оккупированное (по крайней мере часть) и ожидать возможности для договорняка.

3. Пропаганда будет пытаться дальше переводить восприятие войны против Украины в "отечественную".

4. И есть ожидание того, что могут отгрести.

А тем временем парад. Год назад я назвал действо "парадом детей", учитывая огромную долю коробочек от училищ. Я ошибался. Дети в этом году - даже кадетов притянули. Из "реальных" - только женщины-связисты, военная полиция, МЧС, росгвардия и ФСБ. А так же ряженые типа казаков.

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