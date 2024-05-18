Эта тема станет постоянной у всех российских зомби комментаторов.

https://opinions.glavred.info/putin-zapustil-ipso-o-nelegitimnosti-zelenskogo-10566002.html Ссылка скопирована

Узурпатор Путин заявил о "нелегитимности" Зеленского / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Российский диктатор Владимир Путин запустил ИПСО, о котором я много говорил - нелегитимность Зеленского. Ближайшие дни будут масштабно разворачивать эту историю в западной прессе и блогосфере. Летом орки вопрос нелегитимности поставят в рамках саммита мира в Швейцарии.

Эта тема станет постоянной у всех российских зомби комментаторов. И заодно вскроет и нашу сеть российских прихвостней, предателей и просто тупых вредителей.

видео дня

А то, насколько на Западе не поддержат тему нелегитимности - результат работы дипломатов и нашей коммуникации. Вот и увидим его.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред