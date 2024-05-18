Путин запустил ИПСО о нелегитимности Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин запустил ИПСО, о котором я много говорил - нелегитимность Зеленского. Ближайшие дни будут масштабно разворачивать эту историю в западной прессе и блогосфере. Летом орки вопрос нелегитимности поставят в рамках саммита мира в Швейцарии.
Эта тема станет постоянной у всех российских зомби комментаторов. И заодно вскроет и нашу сеть российских прихвостней, предателей и просто тупых вредителей.
А то, насколько на Западе не поддержат тему нелегитимности - результат работы дипломатов и нашей коммуникации. Вот и увидим его.
Кто такой Виктор Андрусив
Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.
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