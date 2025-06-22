Путин заметно осмелел и захотел больше крови

Вопрос: вот зачем Кремль собрал в Питере большую околоэкономическую тусню из своих и тех, кого смогли заманить обещаниями продуктивного общения и дешевого эскорт-сервиса?

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Высказывание о земле, которая становится русской, если на нее ступил русский солдат - это фактически цитата из выступления Гитлера по Сталинграду / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Потому что Путин не может жить изгоем. Он должен быть в центре внимания, его должны слушать, аплодировать, уверять в верности, обожать. Или даже проклинать - лишь бы только не попасть в забвение. Не может этот диктатор без общественного внимания, хотя настоящих людей он боится до безумия.

Подобные международные собрания для путина - очередная крайне необходимая наркотическая доза как бы признания его "величественной миссии".

Недоимперия - она и форумы проводит симулякровые. Путинские экономические и финансовые специалисты на уровне министров говорят о рецессии, стагнации, остановке развития и других негативных процессах. Однако путин болтает о вымышленном росте экономики, победе над бедностью и превращении России из сырьевой в индустриальную державу...

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Если реальность не совпадает с видением сумасшедшего вождя, то это проблемы реальности.

Но надо констатировать: с приходом в Белый Дом Д. Трампа путин заметно осмелел. Получил заверения в своей полезности. Лишился давления - единственного, что на него действительно влияет. Поэтому вновь несет о "адин народ" и что вся Украина принадлежит России. Снова пугает ядерным оружием. И уже полностью отверг кажущееся, сугубо для Трампа, стремление к миру, демонстрируя высокомерие и пренебрежение ко всему демократическому миру.

А для начала, чтобы немножечко утолить жажду крови, фюрерку нужны Сумы и Сумская область. Видимо, Трамп по уже устоявшейся привычке дашь ему две недели, потом еще две, потом еще.

Кстати, выражение о земле, которая становится русской, если на нее ступил русский солдат - это фактически цитата из выступления Гитлера относительно Сталинграда. Путин уже не прячет своего духовного учителя.

В недоимперии утверждают, что путин - это их стратегическое преимущество. И что пока существует путин, существует и россия. Хочу собственными глазами увидеть, как этот некромантский тандем наконец упадет.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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