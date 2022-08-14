Путин загнан в угол, мечется и готов реализовать страшный план

Путин собрался разделить Украину по Днепру, а потому не прекратит ядерный шантаж / Reuters, УНИАН

Кремлевское руководство – Путин и его окружение – приняло решение отказаться от тактического ракетно-ядерного удара в ответ на расширение боевых действий ВСУ на Крым и Беларусь. Ибо это подтвердит всеобщие подозрения в Европе и России, что Кремль не способен защитить свое население и организовать безопасный тыл для своих войск и ракет.

Теперь в ответ на перманентные российские ракетные обстрелы нашей страны со стороны Украины будут следовать ассиметричные эффективные боевые операции ВСУ на всю глубину доступной вражеской территории.

Поэтому сейчас в Кремле вместо демонстративного наказания, то есть немедленной "ответки" на нарушения Украиной мифической "красной линии" (нет ограничений), полным ходом идет подготовка к другому преступлению – страшной ядерной провокации в зоне Запорожской АЭС.

При этом Россия использовала все свои международные ресурсы, включая МАГАТЭ и СБ ООН, чтобы доказать миру, что именно Украина хочет сама себя взорвать и заразить весь мир ядерным облаком.

По мнению Кремля, с одной стороны, эта провокация будет ответом России на удары по военным объектам в Крыму и Беларуси. А, с другой стороны, организация российской армией взрыва на оккупированной Запорожской АЭС и ядерного заражения огромной территории заставит Украину и Запад пойти на принудительное соглашение об окончании войны и разделе Украины по Днепру.

Однако Путину и его друзьям на Западе надо понимать, что Украина не пойдет на такие уступки под угрозой ядерного шантажа.

Это очень опасный план Путина, загнанного в "пятый угол" своей военной авантюры против Украины и яростной экономической борьбой с Западом. Оказывается, что острый дефицит времени и военно-политических ресурсов толкает Путина на использование ядерного шантажа и планирование ядерной авантюры, угрожающей всему миру. Сейчас он мечется между обидевшим его агрессивной экономической политикой Западом (газовый шантаж и санкции) и равнодушным Китаем.

Но планы Путина и российской военщины по организации ядерной провокации в центре Украины в зоне Запорожской АЭС не реализуются, ибо любая попытка их осуществления мгновенно расширит зону военных действий на огромную территорию, включая страны Восточной Европы и Беларусь, Украину и Россию.

Но главное, что надо осознать и запомнить в Кремле, что любая ядерная провокация против Украины, сделает беззащитными и опасными все АЭС и крупнейшие нефтехимические предприятия России. А российско-украинская война станет непредсказуемой и неуправляемой ни для его участников, ни для остального мира.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"