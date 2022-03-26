Путин угодил в собственный капкан

У Путина не выйдет одержать победу к 9 мая / Reuters

Мы перешли в новую фазу войны - позиционную. Никаких существенных продвижений и успехов у оккупационных войск уже минимум неделю нет.

Ни один новый крупный город не взят. Даже в блокадном Мариуполе, фактически стертом с лица Земли рашисткой авиацией и артиллерией, продолжаются уличные бои.

И учитывая наличие огромной промзоны "Азовцы", морпехи и ВСУ могут еще долго там держаться.

Путин не умеет проигрывать в принципе. А тут на кону его режим и личная безопасность. Он любит символизм. Весь его режим последние 20 лет строился вокруг победобесия 9 мая. Так что сроки войны официально уже сдвинули к этой дате. Естественно, чтобы провести парад победы уже.

Очевидно, что никакой победы, даже пирровой, не будет.

Время играет на нашей стороне, потому что:

скрывать потери становится все сложнее;

Запад продолжает вводить все новые санкции и не сможет оттягивать введение самых жёстких из них, в частности против энергетического сектора, до бесконечности;

чем больше информации доходит до западных обществ о Геноциде гражданского населения в осажденных путлеровцами городах, тем больше давления испытывают правительства тех стран, которые имеют наибольший голос и влияние в глобальной экономике: США, Германия, Франция, Нидерланды, Канада, Япония, Великобритания;

президентские выборы во Франции в апреле играют нам на руку, потому как у извечных русофилов французов все больше открываются глаза на путлеровский режим.

Франция, Германия, Нидерланды - "три кита" экономики ЕС. Именно от позиции руководства этих стран зависит введение санкций на энергетический сектор РФ.

Да, завтра они не прекратят поставки нефти и газа. Но уже занимаются поиском альтернативных поставок. Байден заявил о наращивании поставок в перспективе до 50 млрд кубов газа из США в ЕС ежегодно. Работают и с Катаром. Возможно послабление санкций против Ирана.

Так что через год, максимум два, эта "лавочка" и кормушка рашистского режима прикроется. Путлер сам загнал себя в капкан: с одной стороны, он не может допустить поражения в войне, потому как иначе это будет означать не только конец его преступного режима, но и РФ в ее нынешних границах.

Читайте такжеЛюдоедская Россия: как Кремль демонстрирует классический пример тупого саморазрушенияС другой стороны, террористическая тактика ведения войны против Украины, ставка на создание гуманитарных катастроф и искусственного голода в Мариуполе, Чернигове и окрестностях Киева (на сегодня) лишь ускоряет введение более жёстких санкций против РФ и окружения путлера.

Тотальное, а не частичное отключение от SWIFT, эмбарго на поставки нефти и газа, заморозка оставшихся золотовалютных резервов, переговоры с Китаем о как минимум нейтралитете, а также заморозка активов российских олигархов по всему миру - вот те шаги, которые значительно ускорят крах российской экономики и падение путлеровского режима.

Хотя, конечно, хотелось бы "дворцового переворота" и чтобы эту бешеную собаку пристрелили или отравили свои же из ближайшего окружения, которые не желают жить, как в Северной Корее.