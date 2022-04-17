Путин загнал Россию в собственную ловушку лжи

Владимир Путин заигрался в войну и недоговаривает всей правды россиянам / kremlin.ru

Когда кто-то заигрался в информационную войну по методике господина Геббельса - "вседозволенной лжи", а не следуя канонам "разящей правды", рано или поздно он может оказаться в неприятной ловушке собственного упоения.

Когда его ложь встретится с реальностью, которую не избежать, это может превратиться в безисходный тупик.

Безудержная и беспринципная ложь россиян о том, что они идут освобождать нас, граждан Украины, от нацистов. Вранье о подавляющем превосходстве их военной мощи. О том, что за первые дни войны они практически разгромили ВСУ, военные, которые мечтали сдаться в плен "братскому" народу. О том, что сопротивляться будут лишь особые батальоны нацистов. Ложь о том, что русские "освободители" уничтожили военную инфраструктуру украинцев вместе с авиацией, ракетами и другой боевой техникой.

Вся эта невообразимая конструкция с разбегу может налететь на факты, которые даже сообщить своим гражданам будет толком невозможно. И я не о десятках тысячи трупов их солдат. Это можно просто скрыть или преуменьшить. Превратить оккупантов в "наших ребят - героев". Я не про разгром росийских вояк под Киевом, Черниговом, Сумами и Николаевом. Тут можно сообщить о перегруппировке и "акте доброй воли".

Я о том, откуда спустя месяц "спецоперации" взялись два вертолета над Белгородом, безнаказанно атаковавшие и уничтожившие российскую нефтебазу, если вся украинская авиация давно уничтожена? Как погиб флагман Черноморского российского флота крейсер "Москва"?

Неужели горстка наркоманов, фашистов и нациков так вот просто может потопить российский военный корабль находящийся за 100 км от украинского берега? Крейсер, который не только должен был защитить себя от противокорабельных ракет врага, но и выполнять его главную задачу - защищать весь флот от подобных атак?

Кремль не может в этих случаях сообщить правду. Ведь тогда - это никакая не "спецоперация", а война. Война, где гибнет не только враг, но и твои войска. Где атакуют не только украинские города, но и российскую территорию. И вместо "освобождения братского народа" может ещё оказаться, что ваш национальный несменяемый лидер развязал захватническую войну, погубил своих солдат и привёл гибель и разрушение и на территорию РФ.

Что вместо "освобождения" и в Донецк и Луганск прилетят бомбы и снаряды, а их жители, мобилизованные "освободителями", полягут на полях сражений. И смерть придет и в ранее "освобождённый" Крым? Напомню, экипаж крейсера "Москва" - не менее 500 человек. Какова их судьба? Пропаган...оны молчат.

Читайте такжеПочему россияне еще не скоро признают ошибку ПутинаЗабавно следить, как российские СМИ сообщали о гибели крейсера "Москва". Сначала возник пожар. Потом начал взрываться боезапас. Или его часть? Потом пожар потушили, экипаж спасли и крейсер буксируют в Севастополь. А потом оказалось, что таки пошёл ко дну. И что с командой? Командир корабля погиб. А остальные? И ни слова о причинах. Не знают. Они даже траур не могут объявить.

Это и есть ловушка лжи. Если что-то не соответствует их сценарию, российские пропаган...оны в тупике.

И вот, что я скажу нашему военному руководству. Это развязывает вам, наши дорогие герои, руки. Раньше наша власть вам твердила: мы не способны победить могучего врага и поэтому нельзя его провоцировать. Военного решения этой ситуации нет.

Российский агрессор может вводить свои войска под Иловайск и Дебальцево, уничтожая наши батальоны - мы атаковать Ростов не можем. Их "Грады" лупят по нашим солдатам с их территории. Мы ответить не можем. Нельзя давать им повод для полномасштабной войны.

Теперь ситуация изменилась.

Они эту войну уже начали и не оставили нам выбора. Но теперь все по-другому. Если наши ракеты, артиллерия, авиация и ДРГ начнут уничтожать врага на их базах в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. В Крыму. Взлетят на воздух их эшелоны с военной техникой, военные базы и склады. Будут потоплены другие военные корабли в Азовском и Чёрном море - они не смогут об этом заявить.

Обрушится вся их, так долго выстраиваемая, картинка мира. А значит это и есть наше преимущество - разящая правда.

И не нужно себя ограничивать. В этом залог нашей победы. Слава Украине!