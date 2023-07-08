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Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову?

Альфред Кох
8 июля 2023, 09:17
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Ты будешь проклят не только Украиной, но даже и своей собственной страной. И ты и твои дети.
Число жертв и раненых во Львове выросло
Последствия ракетного удара по Львову / Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Россияне "Калибрами" обстреляли Львов. Попали в жилой дом. Пятеро убитых, больше сорока раненых…

Я обычно в это время всегда был там, во Львове на джазовом фестивале "Леополис Джаз". Я начал туда ездить еще в те времена, когда он назывался "Альфа Джаз" по приглашению его основателя и моего товарища, львовянина Миши Фридмана.

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Какие были хорошие и теплые вечера… Какое хорошее и мирное время… Никто никого не убивал, все друг друга любили… Помню мы повадились есть стоя, обжигая пальцы, горячие чебуреки на Богдана Хмельницкого, а завтракали на площади Рынок в "Кентавре". Там были шикарные сырники с вареньем…

Сейчас кажется, что этого уже и вовсе не было… Ни Львова, ни джаза, ни памятника Мицкевичу, ни лютеранской кирхи, в которой служба шла на чистом немецком языке… И даже мой друг Валера Руденко, с которым мы туда ездили, уже умер…

И потом, в 2014 году, когда уже все началось, и на площади Рынок стояли палатки, в которых принимали пожертвования и записывались добровольцы в батальон "Азов", я все еще ездил туда. И говорил по-русски. И мне отвечали по-украински.

И я ходил в ресторан "Крыивка" и говорил пароль: "Слава Украине!" и ходил в Русскую православную церковь на улице Русской и читал там свежие списки убитых на войне с русскими прихожан. И каждый раз не ленился дойти до Лычаковского кладбища и постоять у свежих могил тех, кто погиб под Дебальцево и Иловайском… Наверное там их сейчас намного больше, этих могил…

А там же недалеко - могилы солдат дивизии СС "Галичина" и воинов УПА. И их тоже надо видеть, чтобы понять: Украина прожила совсем другую историю, чем Россия. Даже не ту давнюю, с Речью Посполитой и Великим княжеством Литовским, а вот совсем недавнюю, с Махно, Петлюрой, Бандерой, Шухевичем и вот этими хлопцами - эсэсовцами.

Я их ничуть не оправдываю, и все понимаю. Но нельзя не признать, что это - другая история. Народ, имеющий другую, отличную от русских историю, не может быть одним народом с русскими. Даже если они когда-то давным давно, возможно, и были одним народом. Эти могилы не переступить. Их нельзя вычеркнуть из истории. Они есть. И эти могилы появились задолго до 2014 года.

А сколько украинских хлопцев растворились в родной земле вообще без всяких могил? Во время рейда махновцев по тылам Деникина в тех самых приазовских степях, где сейчас идет война, при кровавом штурме ими Перекопа, в боях с отрядами предавшего своих союзников-махновцев Фрунзе…

Всем сердцем я сейчас с жителями Львова. В городе объявлен траур. Не до джаза теперь Леополису. Не играет музыка в старом добром Лемберге. А если и играет, то траурная… Шопен… Почти земляк… Бывал ли он во Львове? Не знаю… Может и бывал. А Станислав Лем в нем родился…

Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову? Какое отношение к тебе имеет этот город? Его костелы, синагоги, униатские церкви и даже одна армянская? Конченый ты человек… Ты будешь проклят не только Украиной, но даже и своей собственной страной. И ты и твои дети. Они будут стыдиться тебя. Ты погубил их. Ты погубил Россию.

Она уже никогда не будет прежней. Гордой и уверенной в себе. Рассказывающей всем как она победила Гитлера и освободила Европу. Ее уже никто не будет слушать. Могилы ее солдат затопчут, памятники снесут, а русские на несколько поколений станут синонимом бессмысленной жестокости и тупого варварства.

Им вслед будут смеяться и крутить пальцем у виска. Махать на них рукой и говорить: да что с них взять? Рвань и пьянь. Тупые скоты. Только палку понимают. Животные. И хоть это неправда, но так будет. Обыватели бывают жестоки в своих оценках. Вот что ты сделал с Россией, Путин. Вот на какие мысли меня навели воспоминания об джазе во Львове.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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новости Львова Альфред Кох
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