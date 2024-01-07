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Путин за еду и нефть купил у корейского пухляша ракеты

Альфред Кох
7 января 2024, 06:17
Северная Корея поставляет Путину еще и артиллерийские снаряды. А без этого ему вообще хана…
Ким, Путин, боеприпасы
КНДР помогает Путину воевать с украинцами / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Стали известны детали широко разрекламированного "вставания с колен" путинского ВПК. Оказывается уже второй раз Украина обстреливается в том числе и северокорейскими аналогами баллистической ракеты "Искандер". Вот и весь подъем: тупо за еду и нефть купил у Пухляша ракеты. Кстати, смешно, что они оказались лучше оригинала: бьют дальше и сильнее.

То есть захочет Ким Чен Ын выменять у американцев или южнокорейцев какие-то уступки за отказ от поставок оружия Путину - и кончится его "подъем с колен" как его и не бывало…

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Ведь мы помним, что Северная Корея поставляет Путину еще и артиллерийские снаряды. А без этого ему вообще хана… Вот такая понимаешь, "великая держава" получается: зависит от прихоти какого-то полусумасшедшего любителя Диснейлендов

Так что США могут помочь Украине и без поставок оружия. Например, договорятся с Ким Чен Ыном и все… Если еще и иранских аятолл как-нибудь заинтересовать - то и того лучше.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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Ким Кардашьян Владимир Путин
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