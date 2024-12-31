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Путин явно покусал Трампа

Игорь Эйдман
31 декабря 2024, 08:10
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Трамп мечтает стать авторитарным правителем а-ля Путин.
Путин, Трамп
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Не Дания и Панама, а Россия и Иран.

Путин явно покусал Трампа, тот тоже размечтался о чужих землях. Если Канаду он откровенно троллит, говоря о её перспективах стать 51 штатом (однако и шутки такие неслучайны), то о присоединении Гренландии и "возвращении в родную гавань" Панамского канала Трамп говорит вполне серьезно. Причем даже его аргументация с экскурсом в историю похожа на путинскую: "Мы потеряли 38 тысяч человек во время его (Панамского канала) строительства 110 лет назад". Почти "Крымская земля, политая кровью русских солдат". Трампу ещё осталось что-нибудь про панамских бандеровцев завернуть.

По поводу покупки Гренландии у Дании он говорил и ещё во время первого своего президентства. Тогда датчане над ним откровенно посмеялись. Однако, не успев снова сесть в президентское кресло, он опять эту шарманку.

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Увы

Трамп мечтает стать авторитарным правителем а-ля Путин. И думает, что путь к этому лежит через американский "Крым" - территориальную экспансию, которая может вызвать в обществе эйфорию и утвердить президента в качестве бесконтрольного "национального лидера".

Однако, к счастью, США - не Россия. Эти планы Трампа никогда не реализуются. Идея о покупке Гренландии - абсолютно бредова. С таким же успехом Дания могла предложить США продать ей Аляску вместе с жителями. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Правительства, как Дании, так и самой Гренландии уже категорически отвергли идею о присоединении этой самоуправляющийся территории к США. Причем, в Гренландии не существует каких-то политических сил, которые поддержали бы такую идею.

Силой захватить Гренландию Трамп тоже не сможет. Это было бы нападением США на своего союзника по блоку НАТО. На такое сумасшествие никогда не согласится Конгресс и, вообще, американский истеблишмент.

Также законодатели вряд ли позволят Трампу напасть на Панаму, если он захочет возвратить контроль над зоной Панамского канала, нарушив двухсторонние договоры и нормы международного права. У республиканцев в Конгрессе хрупкое большинство и далеко не все из них трамписты. Не думаю, что он может позволить президенту напасть на вполне лояльную Панаму и таким образом поссорить США практически со всей Латинской Америкой.

Трамп подражает Путину, но это не значит, что между ними не может быть конфликта за роль главного "планетарного мачо" (это нам смешно, а сами они давно в таком образе). Трампу сейчас нужны внешнеполитические победы. Однако Гренландию он не присоединит, мир в Украине не установит. Новому американскому президенту требуются такие направления для самоутверждения, где ему не надо будет идти против воли законодателей. Конгресс может разрешить ему широкомасштабные военные акции, но не против Дании или Панамы, а против Ирана и… России. Чем черт не шутит, может быть он свои непомерные амбиции будет в этом направлении реализовывать?

Вполне вероятно, что я выдаю желаемое за действительное, но очень хочется верить в то, что "один гад съест другую гадину".

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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