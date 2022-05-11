Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путина

Путин избрал тактику тотального террора / Фото УНИАН, Reuters

На Донбассе идет какая-то страшная битва. Российская армия очень сильно давит. И куда все это вылезет, пока не очень ясно. Понятно, что в настоящее время ВСУ уступает ей в численности и оснащенности, и что нужно, чтобы ленд-лиз заработал в полную силу как можно скорее. Будем надеяться, что у Украины хватит сил удержать ситуацию.

Тут и Лукашенко вдруг решил перебросить свою армию на границу с Украиной. Типа проводит проверку боеготовности. В общем, понятно почему. Путин попросил (приказал?) проявить активность на границе с Украиной, чтобы у командования ВСУ не было соблазна перебросить те части, которые охраняют эту границу от возможного вторжения с севера, на Донбасс – туда, где они сейчас нужнее.

Нападет ли Лукашенко на Украину? Черт его знает... Все говорят, что нет. А как на самом деле – поди разберись. Я не знаю, насколько мотивированы белорусские солдаты, но мне кажется, что не очень. И Лука знает, что не очень. И что если он бросит немотивированных солдат в пекло, то последствия этого шага для него лично – трудно прогнозировать. А может быть и, наоборот, – легко...

Вообще, как-то все больше становится понятной стратегия Путина. Мне кажется, он взял курс на изматывание Украины в долгой и кровавой войне. Его план состоит в том, чтобы выйти на какой-то символический рубеж, например, на те самые административные границы Луганской и Донецкой областей, а также что-то подобное зафиксировать и на территории Запорожской и Херсонской областей.

После этого встать по этой линии в стратегическую оборону. И бесконечно забрасывать всю остальную территорию Украины ракетами и бомбами. Бомбить Киев, Одессу, Львов, Днепр и все остальные города без разбора.

Вариант: плюс к этому продолжать понемногу наступать на Николаев с перспективой дальнейшего наступления на Одессу и выходу к Приднестровью. Тем самым полностью отрезать Украину от Черного моря. Но это очень медленно и осторожно, прокладывая себе путь предварительными массированными артиллерийскими и ракетными обстрелами.

Он будет обстреливать всю Украину "высокоточным" оружием, не гнушаясь стрелять по жилым кварталам и фактически развязав ракетный террор против мирного населения, предлагать немедленный мир, перемирие, прекращение огня или как еще это назвать, выберите по вкусу.

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Его расчет прост.

Первое: население Украины устанет от бомбежек, смертей, разрушений, захочет мирной жизни и начнет давить на свое военное и политическое руководство с требованием мира любой ценой.

А ракет у Путина до фига. Особенно старых, без всяких высокоточных вывертов, которые бьют куда попало. А именно такие ему и нужны. А когда они кончатся, то промышленность ему их наделает сколько душе угодно, поскольку никаких специальных подсанкционных деталей для них не нужно, в отличие от высокоточных ракет.

И так он будет колошматить по украинским городам, пока это не надоест самим украинцам. И пока это не сломит их боевой дух.

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Второе: население западных стран, увидев бесконечные призывы Путина к миру, а также уяснив, что мира не хочет сама Украина, поскольку, будучи вооруженной западным оружием, считает себя в силах добиться победы над Россией, будет требовать от своих правительств прекратить вооружать Украину и заставить ее немедленно согласиться на прекращение огня.

А после этого начнутся долгие и бесплодные переговоры, "нормандский формат"-2, 3, 4... 10... То есть любимое занятие всех западных лидеров и дипломатов. А тем временем (война-то закончилась – идут мирные переговоры!) Запад опять потихоньку сможет начать с Путиным бизнес as usual.

Ярким олицетворением такой стратегии является душка Макрон, который уже говорит, что главный приоритет сейчас – это немедленное прекращение огня. А уж потом, за столом переговоров, обсуждать сроки и формы вывода российских войск из Украины.

Похоже, что многочасовые переговоры Макрона с Путиным не прошли для него даром. Только вместо того, чтобы убедить Путина, Макрон сам попал под его влияние. Что, в принципе, было предсказуемо, с учетом всего того, что мы, мягко говоря, знаем (или догадываемся) про Макрона.

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Ключевой вопрос тут – это позиция США. Сейчас она выглядит внушающей оптимизм. И подписание ленд-лиза, и форсированный темп голосования в Конгрессе по вопросу о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине – все это свидетельствует о том, что все необходимые решения Америка приняла, и курс на военный разгром Путина взят.

И если американцы не свернут с него, то позиция остальных стран уже не имеет особого значения: военной победы можно будет добиться даже только с помощью одной Америки. А тут еще и Великобритания, и Польша, и многие другие страны настроены очень решительно.

Так что в этом плане все пока выглядит вполне позитивно для Украины. Но вот выдержит ли сам украинский народ? Он ведь итак уже выдержал очень много... А ему предстоит выдержать еще больше.

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Совершенно очевидно, что Путин избрал тактику тотального террора. И если с терроризмом в виде ракетных обстрелов еще можно бороться с помощью укрепления ПВО, то как бороться с террором на оккупированных территориях – непонятно.

Так что все дело в вас, дорогие украинцы. Война идет по всей Украине, а не только на ее востоке. И если она еще не пришла в ваш город, то можно не сомневаться, что это лишь пока. Если вы выдержите этот прессинг, то вы победите.

Потому что ваше (а, значит, и наше) дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России