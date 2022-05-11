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Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путина

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

11 мая 2022, 15:13

Путин намерен продолжать ракетный террор украинских городов до тех пор, пока Украина не согласится на мир любой ценой.

Путин собрался колошматить ракетами по украинским городам, пока это не надоест самим украинцам
Путин избрал тактику тотального террора / Фото УНИАН, Reuters

На Донбассе идет какая-то страшная битва. Российская армия очень сильно давит. И куда все это вылезет, пока не очень ясно. Понятно, что в настоящее время ВСУ уступает ей в численности и оснащенности, и что нужно, чтобы ленд-лиз заработал в полную силу как можно скорее. Будем надеяться, что у Украины хватит сил удержать ситуацию.

Тут и Лукашенко вдруг решил перебросить свою армию на границу с Украиной. Типа проводит проверку боеготовности. В общем, понятно почему. Путин попросил (приказал?) проявить активность на границе с Украиной, чтобы у командования ВСУ не было соблазна перебросить те части, которые охраняют эту границу от возможного вторжения с севера, на Донбасс – туда, где они сейчас нужнее.

Нападет ли Лукашенко на Украину? Черт его знает... Все говорят, что нет. А как на самом деле – поди разберись. Я не знаю, насколько мотивированы белорусские солдаты, но мне кажется, что не очень. И Лука знает, что не очень. И что если он бросит немотивированных солдат в пекло, то последствия этого шага для него лично – трудно прогнозировать. А может быть и, наоборот, – легко...

Вообще, как-то все больше становится понятной стратегия Путина. Мне кажется, он взял курс на изматывание Украины в долгой и кровавой войне. Его план состоит в том, чтобы выйти на какой-то символический рубеж, например, на те самые административные границы Луганской и Донецкой областей, а также что-то подобное зафиксировать и на территории Запорожской и Херсонской областей.

После этого встать по этой линии в стратегическую оборону. И бесконечно забрасывать всю остальную территорию Украины ракетами и бомбами. Бомбить Киев, Одессу, Львов, Днепр и все остальные города без разбора.

Вариант: плюс к этому продолжать понемногу наступать на Николаев с перспективой дальнейшего наступления на Одессу и выходу к Приднестровью. Тем самым полностью отрезать Украину от Черного моря. Но это очень медленно и осторожно, прокладывая себе путь предварительными массированными артиллерийскими и ракетными обстрелами.

Он будет обстреливать всю Украину "высокоточным" оружием, не гнушаясь стрелять по жилым кварталам и фактически развязав ракетный террор против мирного населения, предлагать немедленный мир, перемирие, прекращение огня или как еще это назвать, выберите по вкусу.

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Его расчет прост.

Первое: население Украины устанет от бомбежек, смертей, разрушений, захочет мирной жизни и начнет давить на свое военное и политическое руководство с требованием мира любой ценой.

А ракет у Путина до фига. Особенно старых, без всяких высокоточных вывертов, которые бьют куда попало. А именно такие ему и нужны. А когда они кончатся, то промышленность ему их наделает сколько душе угодно, поскольку никаких специальных подсанкционных деталей для них не нужно, в отличие от высокоточных ракет.

И так он будет колошматить по украинским городам, пока это не надоест самим украинцам. И пока это не сломит их боевой дух.

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Второе: население западных стран, увидев бесконечные призывы Путина к миру, а также уяснив, что мира не хочет сама Украина, поскольку, будучи вооруженной западным оружием, считает себя в силах добиться победы над Россией, будет требовать от своих правительств прекратить вооружать Украину и заставить ее немедленно согласиться на прекращение огня.

А после этого начнутся долгие и бесплодные переговоры, "нормандский формат"-2, 3, 4... 10... То есть любимое занятие всех западных лидеров и дипломатов. А тем временем (война-то закончилась – идут мирные переговоры!) Запад опять потихоньку сможет начать с Путиным бизнес as usual.

Ярким олицетворением такой стратегии является душка Макрон, который уже говорит, что главный приоритет сейчас – это немедленное прекращение огня. А уж потом, за столом переговоров, обсуждать сроки и формы вывода российских войск из Украины.

Похоже, что многочасовые переговоры Макрона с Путиным не прошли для него даром. Только вместо того, чтобы убедить Путина, Макрон сам попал под его влияние. Что, в принципе, было предсказуемо, с учетом всего того, что мы, мягко говоря, знаем (или догадываемся) про Макрона.

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Ключевой вопрос тут – это позиция США. Сейчас она выглядит внушающей оптимизм. И подписание ленд-лиза, и форсированный темп голосования в Конгрессе по вопросу о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине – все это свидетельствует о том, что все необходимые решения Америка приняла, и курс на военный разгром Путина взят.

И если американцы не свернут с него, то позиция остальных стран уже не имеет особого значения: военной победы можно будет добиться даже только с помощью одной Америки. А тут еще и Великобритания, и Польша, и многие другие страны настроены очень решительно.

Так что в этом плане все пока выглядит вполне позитивно для Украины. Но вот выдержит ли сам украинский народ? Он ведь итак уже выдержал очень много... А ему предстоит выдержать еще больше.

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Совершенно очевидно, что Путин избрал тактику тотального террора. И если с терроризмом в виде ракетных обстрелов еще можно бороться с помощью укрепления ПВО, то как бороться с террором на оккупированных территориях – непонятно.

Так что все дело в вас, дорогие украинцы. Война идет по всей Украине, а не только на ее востоке. И если она еще не пришла в ваш город, то можно не сомневаться, что это лишь пока. Если вы выдержите этот прессинг, то вы победите.

Потому что ваше (а, значит, и наше) дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

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война в Украине Альфред Кох Владимир Путин ленд-лиз Эммануэль Макрон
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