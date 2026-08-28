Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремль

На фоне срочного визита Лукашенко в Москву после встречи Путина с главой ЦРУ Редклифом и сообщений о строительстве военной базы у границы с Украиной эксперт Вадим Денисенко объясняет: это прежде всего информационно-кинетическая операция, рассчитанная на американские выборы. По его словам, усиление обстрелов Киева - часть попытки сломить волю Украины к сопротивлению и подтолкнуть Трампа к "духу Анкориджа-2". Публикуем его анализ.
Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с усилением тревог в Киеве
После визита главы ЦРУ в Москву срочно летит Лукашенко. И всё это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер - это строительство продолжается не первый год)видео дня
1. Визит Лукашенко в Москву - это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из стран Балтии (ради чего в Москву и приезжал Редклиф) визит Лукашенко приобретает новый оттенок.
2. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И таким образом, уровень тревоги резко возрастёт. И всё это будет происходить на фоне залётов российских самолётов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.
3. Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошёл на контакт (визит Редклифа и есть этот контакт), вернулся к духу Анкориджа-2.
4. Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки - выборы в США. Напасть до американских выборов - значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озёра и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов.
5. Резкое увеличение числа обстрелов Украины и, в частности, Киева - часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки.
Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.
О персоне: Вадим Денисенко
Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.
Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).
С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.
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