Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремль

Эксперт Вадим Денисенко объясняет, как срочный визит Лукашенко к Путину после приезда главы ЦРУ связан с ростом беспокойства в Киеве и планами России в отношении американских выборов.

https://opinions.glavred.info/putin-vyzval-lukashenko-posle-vizita-glavy-cru-denisenko-obyasnil-chto-gotovit-kreml-10792034.html Ссылка скопирована

Лукашенко и Путин / Коллаж: Главред, фото: t.me/modmilby, kremlin.ru

На фоне срочного визита Лукашенко в Москву после встречи Путина с главой ЦРУ Редклифом и сообщений о строительстве военной базы у границы с Украиной эксперт Вадим Денисенко объясняет: это прежде всего информационно-кинетическая операция, рассчитанная на американские выборы. По его словам, усиление обстрелов Киева - часть попытки сломить волю Украины к сопротивлению и подтолкнуть Трампа к "духу Анкориджа-2". Публикуем его анализ.

Лукашенко вызвали к Путину. Почему это связано с усилением тревог в Киеве После визита главы ЦРУ в Москву срочно летит Лукашенко. И всё это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер - это строительство продолжается не первый год) видео дня

1. Визит Лукашенко в Москву - это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из стран Балтии (ради чего в Москву и приезжал Редклиф) визит Лукашенко приобретает новый оттенок.

2. После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И таким образом, уровень тревоги резко возрастёт. И всё это будет происходить на фоне залётов российских самолётов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.

3. Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошёл на контакт (визит Редклифа и есть этот контакт), вернулся к духу Анкориджа-2.

4. Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки - выборы в США. Напасть до американских выборов - значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озёра и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов.

5. Резкое увеличение числа обстрелов Украины и, в частности, Киева - часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки.

Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это план "А" РФ на ближайшие пару месяцев.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред