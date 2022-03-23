Путин выбрал логику обычного фашиста и именно она его погубит

Российская армия за эти 8 лет не стала сильнее и уже использует для обстрелов советские ракеты, потому что "новинки" закончились / Reuters

Почему Россия начала войну? Почему за восемь лет с начала гибридной войны начала полномасштабную?

Ищите первопричину. Она - не в Украине.

И не надо сейчас искать причины в украинцах, даже если они не патриоты, вели себя как дураки, ходили не в ту церковь или говорили так, или то, что вам не нравится. Причина войны-не ваш сосед, не голосовавший с вами в унисон.

Что Украина глобально сделала не так? В чем реально ошибались украинские граждане и политики? Мы потеряли свои 90-е и начало 00-х. Потеряли время, не провели реформы, не определились с евроатлантическим путем тогда.

Но то время давно прошло.

А сейчас поиск вины в своих, даже у тех, кто (по вашему мнению) ошибался - это игра на стороне врага. Потому что работает на наш раскол. Есть предатели из ОПЗЖ и других очагов зла, но обычный украинский рядовой не виноват ни в чем.

Да и Россия настолько не может придумать причин для этой войны, что в бой пошли украинские биологические боевые голуби.

У этой войны глобально одна реальная причина: в России построен фашистский режим, который уже граничит с нацизмом.

А такой режим не может не завершить свое существование милитаризмом, агрессией и войной. Это логика эволюции (точнее - деградации) всех таких режимов. Внешняя агрессия и внутренние репрессии. Войны и террор. А в итоге - крах.

Российская экономика стагнирует уже 8 лет. Даже без санкций и давления, на который Россия заслуживала после Крыма и Донбасса. Доходы россиян не растут 9 лет подряд.

Читайте такжеГитлера погубила жгучая ненависть к евреям, Путина погубит ненависть к украинцамДаже российская армия, которая все еще давит на нас невероятным количеством, за эти 8 лет не стала сильнее и уже использует для обстрелов советские ракеты, потому что "новинки" закончились.

Режим "ветшает". Путин и его окружение стареет. Легитимность у элит размывается. И тут у любого фашиста или обычного диктатора в голове - маленькая победоносная война. Или большая. Но победная. И особые поводы для войны не нужны. Нужна жертва, желательно-слабая. Слабая в голове у тирана.

И он начинает войну. Без реальных причин. Без предпосылок. Против "понятного" врага. Потому что иначе режим может потерять легитимность и популярность. Или их потеряет вождь.

Путин выбрал логику обычного фашиста. И она неизбежно приведет его к поражению, ибо никто еще не выиграл "маленькую победоносную войну".

А мы после войны будем все вместе восстанавливать и развивать Украину. Без, надеюсь, поиска врагов там, где их нет.