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"Путин выбирает худший сценарий": Андрусив - о точке невозврата в войне

Виктор Андрусив
6 июля 2026, 21:50
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Военный эксперт объясняет, почему затягивание войны оставляет Путину всё меньше сценариев, которые не выглядят как поражение.
Путин, ВСУ
В войне наступает перелом, считает Андрусив / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Осенью российско-украинская война может подойти к решающему моменту: по оценкам аналитиков, окно для завершения боевых действий на приемлемых для Кремля условиях постепенно закрывается. Об этом, а также о рисках затягивания конфликта для экономики и политической стабильности РФ пишет военный эксперт Виктор Андрусив. По его мнению, у Путина остается всё меньше сценариев, которые не выглядят как поражение. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

В нашей войне с орками наступает перелом. Но не тот перелом, о котором все думают. Перелом наступает в РФ. А именно: ситуация приближается к точке невозврата. Окно возможностей для прекращения войны на минимально выгодных для Путина условиях закрывается осенью.

Остановка войны по линии фронта - это единственное реалистичное, на что может рассчитывать Путин. И, к сожалению, нужно признать, что это не выглядит как очевидное поражение. Да, это личное поражение для него, но оно дает ему шанс удержать ситуацию под контролем и выйти из потенциального пика кризиса. Остановка по линии фронта оставляет значительные территории под контролем Путина, включая коридор в Крым и ЗАЭС - крупнейшую в Европе. Да, такая остановка не станет концом войны и не позволит Путину закрепиться на захваченных территориях. Но она даст ему возможность удержать на плаву свою экономику, с большой вероятностью вернуться на рынки энергоресурсов, восстановить армию и экономику.

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Продолжение войны до победного конца - второй худший выбор, потому что уже очевидно, что победного конца не будет. Наши удары по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются, и, судя по всему, дальше будет ещё больше. Хотя большинство из нас получает удовольствие от того, что сейчас переживают среднестатистические орки в очередях на заправках - это не главное. Потеря топлива бьет по экономике. В частности, пострадает сельское хозяйство, транспорт, продажи продукции и т. д. То есть к и без того плохим тенденциям падения экономики и доходов добавится топливный кризис, который ещё больше усугубит ситуацию. Затягивание войны ещё больше опустошит бюджет, который уже трещит по швам, и разные там Грефы прямо начинают говорить, что войну нужно заканчивать.

Ещё хуже перспектива восстановления экономики. Если Путин продолжит затягивать войну, то его возвращение на глобальные рынки произойдёт в условиях, когда эти рынки уже перераспределятся по-новому. Да, та самая Индия, которая закупала 40% российской нефти, массово заключает контракты на иранскую нефть. Поэтому чем позже Путин выйдет из войны - тем меньше останется ему мирового рынка нефти.

Наконец, ему уже не удастся вести войну так, чтобы россияне ничего не почувствовали. У них и так мало аргументов в пользу войны, а сейчас к ним добавилось ещё больше аргументов против. Нет, они не будут бунтовать. В России это работает не так. Все революции в России происходят сверху. Недовольство народа приводит к тому, что кто-то из власть имущих решает возглавить его против царя. Поэтому затягивание войны однозначно ускоряет появление такого персонажа. В конце концов, на фоне неудачных событий на фронте в 23-м году выскочил Пригожин. И я думаю, что тень нового Пригожина уже бродит по РФ.

Осенью для Путина наступит точка невозврата. И ему сейчас предстоит выбрать между личным поражением и поражением страны.

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О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

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Виктор Андрусив
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