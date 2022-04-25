Путин все еще надеется выиграть свою битву за Германию

Режим Путина пытается всячески надавить на Германию / Reuters

Практически сразу после вторжения в Украину 24 февраля Кремль начал и свою битву за Германию. Высокая степень коррумпированности в немецком политикуме, давние связи в нём спецслужб Кремля, стремление многих предпринимателей сохранить свои бизнесы в РФ, несмотря ни на что, наличие в ФРГ большой российской диаспоры, особенности менталитета немцев и многое другое позволяют Путину надеяться выиграть свою битву за Германию.

Самоуверенность Кремля обнадёживают и его давние связи с руководством СДПГ, под которые ещё начальство СССР подводило не только финансовую, но и идеологическую базу, поясняя: вы социалисты и мы социалисты, так давайте договоримся как нам вместе построить социализм в планетарном масштабе. Эту методику Кремль применял не только к канцлеру Вилли Брандту, но и к канцлеру от Национал-социалистической рабочей партии Гитлеру, и не без успеха. Союз немецких и российских авторитарных социалистов по разделу мира развалился лишь из-за высокомерия Сталина, полагавшего, что поскольку у него больше армия и территория, то главным должен быть он, что оскорбляло амбициозного Гитлера, делавшего ставку на высокие технологии и эзотерику.

Сейчас Кремль, следуя этой традиции, стремится в подобном режиме договориться и с канцлером Олафом Шольцем о сдаче им Украины. В результате в идущей битве за Германию можно выделить и отдельную битву за канцлера Шольца, на которого идут информационные атаки как со стороны авторитариев из Кремля, так и немецких и международных демократов. Канцлер Шольц оказался под таким перекрёстным огнём из-за неопределённости позиции всей СДПГ и своей лично по многим вопросам. Поэтому обе стороны воспринимают его и Германию как "серую зону" и логично, что в начале любой войны наиболее сильные удары наносятся по таким зонам, которые рассматриваются как лёгкая добыча. Польша, Литва и Эстония не испытывают ударов такого типа, поскольку Кремль считает это безнадёжным занятием и оставляет эти страны на будущее, надеясь разобраться с ними другими методами.

Колебания лично Шольца в вопросах поставки вооружений Украине, и особенно тяжёлых, в вопросах эмбарго на газ, нефть и вообще торговлю с Россией, позволяют Кремлю полагать, если на немцев дополнительно надавить, то они могут и капитулировать. Демократы видят в Шольце "слабое звено" в своей команде и потому тоже вынуждены вести с ними постоянно профилактическую работу и оказывать на него системное давление. Было бы несправедливо возложить всю вину за такую ситуацию лично на Шольца, отчасти это продолжение линии канцлерки Меркель, но в её коалиционное правительство входила всё та же СДПГ.

Новый эпизод этой "битвы за Шольца" – письмо к нему от 18 немцев, среди которых один певец, много профессоров, один врач, три отставных политика, два от партии "Левые", один от "Зелёных", и действующий член Комитета по ценностям СДПГ Ганс Миссельвиц. В этом письме они просят Шольца уговорить правительство Украины капитулировать, поскольку армия россии сильней и сопротивление бесполезно, и отказаться от той части территории, которую потребует Кремль. Причины отправки такого совета канцлеру они объясняют так: война – это плохо по определению, ядерная война вообще ужас и конец человечества, нельзя допустить, чтобы Германия приняла участие в войне, тем более с РФ, у которой есть ядерное оружие, поэтому лучший выбор – отдать российским авторитаристам часть Украины.

Это советуют те, кто называет себя демократами, в том числе хранитель и блюститель ценностей СДПГ Ганс Миссельвиц. К сожалению, авторы письма не указали, какую часть Германии они разрешают канцлеру отдать россии, если та этого потребует. Очевидно они полагают, что до этого при их жизни не дойдёт, так как Украина большая и ещё долго можно будет рассчитываться кусочками её территорий с россий.

Читайте такжеЖест отчаяния Москвы, или Что стоит за письмом немцев о капитуляции УкраиныВ запасе у этих "защитников мира, демократических и общечеловеческих ценностей" есть ещё страны Балтии, которые можно будет отдать поштучно, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия, прежде чем рука московского авторитаризма возьмёт Германию за горло. Так что, на их век должно хватить, разумеется, если российский империализм не будет сильно наглеть, опасаясь реакции США.

Авторы письма готовы продать российским авторитаристам Украину недорого, всего лишь за несколько тысяч евро в конверте, с которых они, естественно, не заплатят налог в местный или в федеральный бюджет. Торговля чужой землёй весьма выгодный бизнес для немецких "интеллектуалов", которые получили в университетах учёные степени докторов философии, но так и не научились отличать добро от зла.

Для них НАТО и РФ – это всего лишь два конфликтующих блока, сущностного различия между которыми они не желают видеть. Оба плохие, потому, что воюют. Все различия между добром и злом, между демократией и автократий, между людьми и биороботами, эти доктора философии игнорируют. Больше всего их волнует то, что "развязанная сейчас экономическая война ставит под угрозу снабжение людей в России и многих бедных странах мира". В 1939 г. это профессора и доктора философии, вероятно, написали бы, какие плохие люди британцы – своими санкциями против Гитлера за нападение на Польшу они лишили немцев и венгров удовольствия пить индийский чай. Оккупированные чехи вообще пострадали безвинно.

Профессора настоятельно рекомендуют Шольцу, чтобы не только Германия, но и другие страны НАТО прекратили поставлять оружие Украине, так как это делает их одной из сторон конфликта. О том, что Московия 300 лет проводит системную политику геноцида украинцев и о нежелании украинцев быть рабами россиян профессора не написали ни одного слова. Их письмо – это второй конец немецкой классической философии после того конца, который ей устроил Гитлер.

Прислушается канцлер Шольц к этим рекомендациям докторов философии или последует совету Карла Каутского, призывавшего в 1920 г. Европу организовать социалистическую интервенцию против РСФСР за нападение на Грузию и свержение социал-демократического правительства в ней.

Реакция Шольц на это письмо пока не известна и Ганс Миссельвица ещё не исключили из СДПГ. Надеюсь, исключат в ближайшие дни. Но хорошо известна реакция канцлера на такие рекомендации, которые Кремль передаёт ему не только через немецких профессоров. Шольц с натугой согласен передавать Украине старые танки советской военной группировки в ГДР, но даже передача бронемашин "Marder", снятых с вооружения Бундесвера, пока не находит у него поддержки. Шольц согласен отдать их Словакии, но не Украине, сопротивляющейся российской агрессии. Более новую бронетехнику канцлер категорически не хочет передать Украине, мотивируя это тем, что она нужна самой Германии для защиты Эстонии.

Читайте такжеКак Германию превратили в заложника ПутинаВопрос: как скоро Шольц собирается использовать её по назначению в Эстонии и не лучше ли в мае нанести сокрушительное поражение рашистам в Украине, чтобы не допустить их вторжения в Эстонию. Или канцлер всё-таки следует подсказкам из Кремля и готовится предать Эстонию вслед за Украиной. Но тогда очередь Германии наступит раньше, чем могут предполагать авторы данного письма, появившегося в "Берлинской газете" (Berliner Zeitung), созданной в 1945 г. политуправление РККА и, похоже, до сих пор не разорвавшей связи с Кремлём.

Допускаю, что у Шольца, как и у многих немцев, гипертрофированный комплекс вины перед россиянами за Вторую мировую войну. Но почему только перед россиянами, а не перед белорусами, украинцами и народами Балтии, которые объективно гораздо больше пострадали от неё и оккупационного гитлеровского режима. История даёт сейчас немцам возможность окончательно снять с себя это чувство вины и ликвидировать рашизм, не дожидаясь пока тот укрепится за счёт оккупации и ограбления Украины, Беларуси, а затем и других стран, или вновь пойти по пути пакта Молотова – Риббентропа. Выбор за немцами, в том числе за СДПГ и персонально за канцлером Шольцем.