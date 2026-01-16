Укр
Читать на украинском
Путин врет, в НАТО ему ничего не обещали

Александр Палий
16 января 2026, 19:10обновлено 16 января, 19:54
Почему бы не обратиться, например, к переговорам Ярослава Мудрого со своими зятьями и невестками из разных частей Европы?
Путин, НАТО
НАТО не давало России обещаний о нерасширении, Путин лжет/Коллаж Главред

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз обвинил Запад в войне против Украины и использовал нарратив о якобы "нарушенных обещаниях" по нерасширению НАТО. В своем заявлении он переложил ответственность за полномасштабную агрессию на Альянс и назвал события вокруг Украины "угрозой безопасности России".

Когда Путин открывает рот, он лжет. Честно говоря, это касается большинства россиян — так же, как их утверждение, что они не стреляют по мирным домам, хотя разрушили десятки украинских городов.

Ведь на самом деле никаких обещаний не было — уже давно Михаил Горбачев, который непосредственно участвовал в событиях, связанных с обсуждением нерасширения НАТО на восток, подтверждал, что таких обещаний не было — ни письменных, ни устных.

Поэтому очевидно, что Путин таким образом пытается выторговать себе возможность снова напасть на Украину, чтобы наша страна не получила гарантии безопасности, и он мог безнаказанно атаковать. Собственно, эти "торги" мы не принимаем.

Путин, в частности, периодически апеллирует к историческим событиям, в частности к Ялтинской конференции. Но это уже совсем другая ситуация, мир изменился. Идея опираться на "Ялту" как на обещание для современной политики — беспочвенна. Почему бы не обратиться, например, к переговорам Ярослава Мудрого со своими зятьями и невестками из разных частей Европы?

На самом деле это очередной способ России попытаться разделить мир и снова напасть на беззащитные страны. Россия не может жить в мире — она непродуктивна и умеет только грабить чужое. Сама она ничего создавать не может. Россия — как Шапокляк, которая говорила, что "хорошими делами прославиться нельзя".

Своим заявлением Путин пытается зафиксировать переговорные позиции для Запада: мол, "это наша зона влияния, а это – не ваша". Фактически речь идет о попытке снова делить мир и решать судьбу Украины без Украины, что, безусловно, усложняет ситуацию. В этом нет ничего нового — это давняя имперская логика России, которая только снова и снова воспроизводится в новых условиях.

Впрочем, есть и положительные последствия. Европа серьезно задумалась над собственной безопасностью: мы видим стремительный рост оборонных расходов в европейских странах, и для нас это, безусловно, положительный сигнал. Многие государства ЕС осознают, что находятся с Украиной в одной лодке. Отсюда и появляются вполне конкретные обсуждения готовности европейских стран направлять свои войска в Украину для контроля будущего мирного соглашения.

Александр Палий, политический аналитик, специально для Главреда

О персоне: Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает политическим консультантом. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и др., пишет Википедия.

война в Украине НАТО Владимир Путин Александр Палий
