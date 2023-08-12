Ограничивает Путина только расчет - расчет того, как те или иные действия могут помешать достижению абсолютной цели - навязывания своей воли.

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Путин пытается навязать украинцам свою волю / Коллаж: Главред, скриншоты

Война - это столкновение воли с волей. Путин воюет по одной-единственной причине - он хочет навязать нам свою волю. Конкретное содержание хотелок на этом уровне не так и важно. Сам факт.

В российском понимании власти способность навязать свою волю - абсолютная доминанта, высший моральный императив. Количество жертв и преступлений на этом пути ничем не ограничено. Вчера они ударили в Запорожье по гостинице, в которой работает центр развития для детей 6-13 лет.

Ограничивает Путина только расчет - расчет того, как те или иные действия могут помешать достижению абсолютной цели - навязывания своей воли. Навязывание воли для Путина не результат. А процесс.

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Он получает физиологическое наслаждение в ходе этого процесса, а количество жертв только подхлестывает сладострастие - он упивается своей способностью перегибать и ломать и сопротивление, чувствуя себя Мечом Истории, где количество убитых детей - лишь подчёркивает его "…стальную силу", направленную на достижение высших целей, способность не дрогнуть даже перед лицом милосердия.

Этот тип мышления, захватывающий властителей, когда-то точно поймал Шекспир: Зверь лютый жалости не чужд. Я чужд - так значит, я не зверь. Боюсь, ни мы, ни американцы не до конца понимаем - с чем мы имеем дело.

Американцы верят в рациональность: "показать Путину причины и следствия, и он остановится".

Мы - в свое моральное и техническое превосходство: "мы эльфы, они орки, наши мавики лучше их мавиков".

Я борюсь за правильное понимание войны. Никакие грезы, представления и полумеры, ничего не решат и в принципе, ведут к проигрышу. Путин заходит на новую волну мобилизации - читай, в зимнюю кампанию.

Попытка уговорить его этой осенью, пестуемая на Западе, представляются мне абсолютно оторванной от реальности, хотя существует малая вероятность сценария, где он идет на кратковременное перемирие - просто, чтобы лучше подготовиться к следующему раунду.

Чтобы победить в войне, нужно включать мозги и волю. Не существует иных способов победить Путина, кроме как прямо поломать его волю, лишить воли к сопротивлению - буквально, с треском ломаемых костей, с психологическим сломом, с самоубийством или устранением от власти обезумевшим от цены окружением.

Путинская формула победы, которую они нащупали в ходе войны в данных конкретных условиях: массы пехоты + массы дронов + экономическая блокада + удары по инфраструктуре + создание Западу гибридных неприятностей и втягивание его в переговоры с целью ослабить поддержку Украины.

Наша формула победы: выбивать системообразующую инфраструктуру на территории РФ - опережающими в несколько (!) раз темпами, морская блокада российских портов, перекрытие судоходства, выбивать их на поле боя опережающими несколько раз темпами, добиваться усиления санкций и перекрытия серых схем контрабанды.

Сколько не рассказывай про орков и про воинов света, дронов и ракет, которые достанут на 3000 км от этого не появится.

Война на истощение - это математика. В РФ 29-ть нефтеперерабатывающих заводов. Когда сгорит двадцать из них, можно будет вернуться к разговорам про моральное превосходство. Воля поломать противника должна быть сопряжена с волей организовать себя в должной для получения превосходства степени.

В борьбе, кто кого поломает, побеждает тот, кто сумеет навязать продуктивную волю, в первую очередь, самому себе. Волю, а не иллюзии морального превосходства.

Трудно победить, навязывая себе вместо математики победы море глупости, да еще возведенное в ранг общественной нормы. Математика войны далека от математики гражданского благополучия - урок, который мы, как общество, никак не хотим усвоить.

Считать нужно все, хладнокровно, вплоть до умонастроений жителя отдельно взятого села в Пермском крае. Считать и действовать. Вот тогда появится реальное превосходство.

В том числе и моральное - людей, которые умеют действовать реально (!) эффективнее, чем противник. Добиваться своего. Навязывать свою - волю. Цивилизация и есть способность организовать себя, в первую очередь.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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