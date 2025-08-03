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Путин воплощает в жизнь то, о чем он мечтал более тридцати лет

Виталий Портников
3 августа 2025, 22:06
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И именно поэтому его нужно останавливать, а не договариваться с ним.
Путин воплощает в жизнь то, о чем он мечтал более тридцати лет
Путин не собирается останавливаться / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Когда в своих воспоминаниях о первых годах независимости Украины я рассказываю коллегам, как ездил в Санкт-Петербург для интервью с мэром этого города Анатолием Собчаком, как интервью было прервано его заместителем Владимиром Путиным, который хотел обсудить с шефом какие-то неотложные дела, но Собчак успел сказать мне, что Украина может оставаться в своих территориальных границах только в случае, если будет сохранять партнерские взаимоотношения с Россией - и присутствующий при этом вице-мэр, которого я видел впервые и в последний раз вплоть до момента, когда он стал одним из высших руководителей России, - утвердительно кивал головой, - многие могут посчитать это легендой или попыткой перенести мой современный опыт на события тридцатилетней давности. Ну не мог же Путин еще тридцать лет назад, когда никто даже не представлял себе его политической карьеры, мечтать об оккупации украинских земель!

Но вот в Германии обнародовали ранее закрытые архивы министерства иностранных дел страны, среди которых оказалась служебная записка тогдашнего генерального консула Германии в Санкт-Петербурге Эберхарда фон Путткамера. И этот дипломат теперь - главный мой свидетель. Ведь в 1994 году он докладывает немецкому внешнеполитическому ведомству именно то, что тогда говорили мне Путин и Собчак. И называли Крым, восточную Украину и северный Казахстан вечной частью российского государства, которая никогда не была для него заграницей. Причем, как видим, Путин настолько уверен в своей правоте, что даже не пытается скрыть своих взглядов на российские "территории" от западного дипломата. Уже когда станет президентом России, еще в начале 2000-х, он без всяких оговорок будет называть Украину искусственным государством - и в разговорах с президентом США Джорджем Бушем-младшим, и в разговорах с федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером. А те, в свою очередь, будут транслировать эту позицию Путина другим западным лидерам.

Поэтому вопрос не в том, когда же Путин "сошел с ума", поверил в то, что украинского народа не существует, и начал думать об оккупации Украины. Ответ прост: он так думал всегда. Когда говорил о каких-то там российско-украинских взаимоотношениях, о партнерстве, об уважении к украинской государственности - он просто врал. Потому что не имел тогда реальной возможности воплощать свои политические взгляды. Даже после избрания президентом России такая возможность появилась не сразу. Но почти сразу он начал серию спецопераций, направленных на подчинение Украинского государства и дискредитацию его институтов. Практически сразу он потребовал от нового главы "Газпрома" Алексея Миллера строить систему газопроводов, которая позволила бы России обойтись без украинской газотранспортной системы. И это было не только средство давления на украинское руководство, но и подготовка к возможным боевым действиям - если в них возникнет необходимость.

Путин как личность формировался в среде сотрудников КГБ СССР - настоящего шовинистического очага тогдашней империи, особенно в ее российской части. Уже в 1980 годах советские чекисты задумывались о демонтаже коммунистического режима с целью превращения государства в новую Российскую империю - с частной собственностью и доминированием русской нации. На Лубянке зачитывались романами Пикуля. Трудно представить, чтобы в Санкт-Петербурге, где родился и служил Путин, где формировались его будущие соратники - такие как Николай Патрушев - шовинистические настроения были менее распространены. Наоборот - это была столица бывшей империи, жизнь на фоне царских дворцов и особняков уничтоженной аристократии. И чекисты мечтали зайти в эти особняки не просто как хозяева, а как наследники империи, утраченной их отцами. Приход к власти в условиях сокращения империи на 14 республик был для них катастрофой. Возвращение этих территорий стало для них делом жизни. Потому что без полноты имперского пространства власть и обогащение не были для них ни сладкими, ни достаточными.

А Собчак - что ж. Тезисы, которые я услышал от него в Санкт-Петербурге, он неоднократно озвучивал публично. Слова Путина о "подарке большевиков Украине" - так президент России назвал восточные регионы нашей страны во время речи в день аннексии Крыма - это прямая калька с интервью бывшего мэра Санкт-Петербурга в 1990-х. Но теперь, когда прошло более 30 лет, я задумываюсь: кто же все-таки был чьим учеником? Действительно ли Путин перенял у Собчака его шовинистическую программу, или, может, это сам Собчак - чувствительный к настроениям местных чекистов - внимательно слушал выходца из КГБ Путина после того, как тот стал его заместителем, а, возможно, и куратором в мэрии Санкт-Петербурга? Был ли Путин действительно учеником, или они учили друг друга?

Недавно я случайно наткнулся в YouTube на программу, которая вышла в последний день путча августа 1991 года. Когда в Москве запрещали КПСС, в Киеве провозглашали независимость, а в Санкт-Петербурге Собчак и Путин принимали американских бизнесменов. Роли в этом телевизионном репортаже были распределены безупречно. Собчак говорил о демократической России, а Путин рассказывал, какими привлекательными будут экономические проекты, которые северная столица России предложит американским гостям. Через тридцать лет ту же комбинацию Путин будет конструировать с представителем Трампа Стивом Уиткоффом, которого снова ожидают в российской столице на следующей неделе. Он всегда действовал прогнозируемо. И никогда не отказывался от своих реваншистских взглядов и сделок. Именно поэтому я убежден: от Украины он не отступится ни при каких условиях. И не существует аргумента, который мог бы убедить его отказаться от претензий на нашу страну.

Путин сегодня воплощает в жизнь то, о чем он и его коллеги по КГБ мечтали уже более тридцати лет. И именно поэтому его нужно останавливать, а не договариваться с ним.

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О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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