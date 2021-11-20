"Путин виноват": как украинская власть пытается списать свои огрехи на происки врага

Политика России в отношении Украины сводится к принципу "подтолкни падающего" / УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия сегодня проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины по нескольким направлениям: антивакцинаторскому, экономическому и энергетическому. Однако еще со времен Порошенко и Яценюка тех, кто протестует против повышения тарифов в Украине, стали называть "агентами ФСБ". Эту песню мы слышим далеко не в первый раз. Тут все, как у Пелевина: "Все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа". Вот и у нас власть часто пытается списать собственные огрехи на происки врага. Отсюда и подобные заявления.

Безусловно, Россия может как-то использовать те или иные проблемные моменты в Украине, но это же не отменяет головотяпства наших чиновников, например, с той же борьбой с эпидемией коронавируса. Разве это Россия и агенты ФСБ сделали так, что у нас два из трех кислородных заводов поставлены на профилактику в разгар эпидемии? Разве из-за них кислородные станции стоят далеко не во всех больницах? А ведь эта проблема абсолютно решаемая, Россия тут ни при чем.

Как говорил профессор Преображенский, "разруха не в клозетах, а в головах".

Например, что касается антивакцинаторского движения, то, насколько мы помним, Стахив, прославленный антивакцинатор, был активным и заметным "свободовцем" во Львове, среди прочего он пикетировал консульство Российской Федерации во Львове. Потому тема со Стахивым-"российским агентом" как-то не вяжется, что-то в этой истории не стыкуется и выглядит неубедительно.

Впрочем, "подтолкни падающего" – политика Российской Федерации может быть именно такой. Потому что в Кремле сегодня глубоко убеждены в том, что России особо ничего не нужно предпринимать для дестабилизации ситуации в Украине – украинцы все сделают сами.

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Насколько украинцы действительно готовы сейчас выйти на протест из-за проблем в названных сферах? Наши люди традиционно протестуют не по тем вопросам, которые касаются их насущных жизненных проблем и потребностей (тарифы, работа системы здравоохранения и т.д.). Они выходят на протест за довольно абстрактные вещи: справедливость, обман и тому подобное. Вспомните, с чего начался Майдан в 2004 году – с того, что у Ющенко украли победу на выборах, Майдан в 2013-ом – с того, что у украинцев украли надежду на евроинтеграцию. Поэтому сложно сказать, будет ли кто-то протестовать по вышеназванным поводам.

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Опираясь на социологию, можно сказать лишь одно: уже более 50% украинцев обеспокоены дороговизной, а также ростом цен и тарифов, то есть этот повод уже оттеснил на второй план войну на Донбассе. Плюс 70% украинцев указывают на то, что страна движется в неверном направлении. Отсюда мы имеем довольно высокий протестный потенциал.

Другое дело, что, разочаровавшись в действиях нынешней власти, украинцы не доверяют также и старым политикам. То есть украинцы в принципе политикам больше не верят. А несубъектный протест всегда выливается в бунты, а бунт, как известно, обречен на неудачу. Поэтому те же тарифные бунты для власти большой угрозы не несут, это то, с чем можно справиться. А вот если бы у нас были "марши пустых кастрюль", которые бы возглавили профсоюзы, как протест против трудового законодательства или повышения тарифов на электроэнергию и тепло, это было бы куда опаснее для власти.

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Поэтому подобные заявления разведки – это просто попытка переключить внимание общественности на то, что любой протест, если он возникнет в Украине, это будут происки внешнего врага. Это старый испытанный прием, довольно засаленный и неубедительный.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда