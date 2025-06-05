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Путин вдруг выдал новое заявление о войне в Украине

Алексей Копытько
5 июня 2025, 19:10
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Но добрые дроны сменили контекст. Все бы восприняли, что россияне перепугались из-за успешной атаки на аэродромы.
Операция Паутина, Путин
Операция Паутина / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот

Трамп и Путин вышли их трёхдневного ступора и разразились комментариями. Весьма своеобразно.

Во-первых, Россия наконец-то определилась с версией. Кто-то таки подорвал железную дорогу в Брянской и Курской областях. Пауза, очевидно, была связана с тем, что информация о происшествиях утонула в других новостях. Решили запустить второй волной.

Путин прочитал с суфлёра текст о нелегитимных террористических террористах в Киеве, которые с "политического уровня" якобы отдали приказ сбросить локомотив с объездного пути в районе железногорского карьера. А также обвалить фурой мост на пассажирский поезд. Кремлёвский вождь считает, что таким способом Украина хотела сорвать переговоры. Заметьте: не атакой на стратегическую авиацию, а пикирующим локомотивом.

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Эта чушь рассчитана на альтернативно одарённую аудиторию. Даже у тех, кто сомневался, картина должна проясниться: российская власть устроила теракты, чтобы не посылать Мединского в Стамбул. Дабы ещё недельку-другую петлять и не показывать никому свой ультиматум.

Но добрые дроны сменили контекст. Все бы восприняли, что россияне перепугались из-за успешной атаки на аэродромы. Поэтому кремлёвский план не сработал.

Теперь Путин имитирует праведный гнев и анонсирует эскалацию. Будьте уверены: ни один российский удар за последние 11 лет не был "в ответ". Россияне планируют атаку, а потом притягивают обоснование как "ответную меру". Так что тезис Трампа "Путин сказал, что будет "вынужден ответить" - это легализация очередной террористической атаки Кремля.

Единственная причина жестоких российских ударов по мирным украинским городам – на фронте дела идут хуже плана, российские войска ползут вперёд с колоссальными потерями, но давно выпали из всех графиков.

Во-вторых, своими заявлениями о нелегитимных террористах Путин ставит в неоднозначное положение самого Трампа. Подрывая всю историю с ресурсной сделкой.

В-третьих, Трамп зачем-то признал, что без России у США ничего не получается с Ираном. В воздухе давно висит вопрос, а зачем Путину в принципе помогать Вашингтону с Ираном? Ведь разрядка с Ираном автоматически означает увеличение предложения нефти на рынке. И открывает техническую возможность уменьшить долю РФ. В чём логика для Москвы? Единственная логика – тянуть время обещаниями. Чтобы исключить санкции США и разбалансировать Европу.

Тем временем циркулирует информация, что Китай готов купить от 200 до 500 самолётов у Airbus. Договорённости должны быть объявлены в июле. Складывается зеркальная ситуация к договорённостям США с арабскими монархиями...

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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