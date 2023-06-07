Влияния на контрнаступление нет. Вариант водного десанта на левый берег был очень рисковым и без этого.

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Путин в очередной раз решил полякать Запад своим безумием, считает Андрусив / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Относительно дамбы.

1. Это было ожидаемо еще в прошлом году. Ожидали, что взорвут при нашем штурме Херсона. Поэтому уже давно многое с нашей стороны было подготовлено. Надеемся, это уменьшит последствия и возможные жертвы.

2. Последствия сейчас оценить невозможно. Масштаб бедствия станет понятным только когда спадет вода. Я верю, что они будут минимальными, поскольку Господь всегда был на нашей стороне.

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3. ЗАЭС - в безопасности, пока. Поскольку имеет свое отдельное водохранилище. Но критическое снижение общего объема воды может поставить вопрос поддержки станции.

4. Влияния на контрнаступление нет. Вариант водного десанта на левый берег был очень рисковым и без этого. Но, когда спадет вода, то наоборот перспектива десанта будет иметь хорошие шансы, поскольку систему обороны орков смыло.

5. Объяснить этот поступок орков по какой-то тактической или стратегической цели очень трудно. Они еще месяц назад эвакуировали население. То есть планировали это давно. Возможно, Путин в очередной раз решил напугать Запад своим безумием. Но факт есть в том, что реакция на этот бессмысленный поступок - еще больше поддержки и оружия для Украины.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

6. За все придется заплатить. Орки просто увеличивают чек своих репараций.

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