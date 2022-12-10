Нынешние постоянные слова путина о величии его ядерной триады, угрозы о превентивном ударе – это "ковроедство".

Путин в одиночестве грызет ковер, считает Речинский / kremlin.ru

Путин, судя по последним высказываниям, в юности пересмотрел "17 мгновений весны". Но его кумир не Штирлиц и не Мюллер, а Гитлер. Он видит схожесть ситуации рф и постверсальской Германии. Он повторяет аннексию Австрии аннексией Крыма. И пытается повторить уничтожение Чехословакии уничтожением Украины.

Но... Британия не повторяет позора Чемберлена, Макрон как и Даладье пытается уговорить Украину отказаться от своих "Судет" – Донбасса. Орбан играет в Муссолини. Но коллективный Запад осознает, что "новый гитлер" опаснее предыдущего. Германию Гитлера Запад в 1938 году при желании мог бы раздавить. И расчленить. Но … народы слишком боялись войны после окончания Первой мировой. Слишком хотелось мира, любой ценой. Даже ценой уничтожения "второстепенной" Чехословакии.

Но сейчас пример "Мюнхена" вспомнили все. И перспектива оказалась жуткой. После Украины пришла бы очередь Латвии, Литвы, Польши... Мировая война была бы неизбежно. И "новому гитлеру" решили дать по зубам, всячески поддерживая и вооружая "новую чехословакию" - Украину. Конечно, хотелось бы не просто поддержки, а исполнения Будапештского меморандума буквально. Кстати, Чехословакию в 1938 должны были защитить от Германии по договорам Британия, Франция, СССР. Но … тогда договорами подтерлись. Сейчас иная ситуация. У Гитлера не было яо. В силу этого Западу приходится балансировать.

Однако, "тестирование" вооруженных сил рф показало, что это отнюдь не "вторая армия" мира. Мало того, последние обстрелы российских аэродромов с яо показали, что и миф о великой ядерной триаде рф – серьезно преувеличен. Было бы символичным и показательным уничтожение российской ядерной подлодки. Начав с "Курска" путин был закончил какой-нибудь К-44 "Рязань". У нее, кстати, во время учений 2019 года возникла "нештатная ситуация" и одна из двух МБР не вышла из шахты. Что не удивительно при общей ситуации в рф и при том, что "Рязани" уже 42 годика. Так что, лучше было бы потопить К-329 "Белгород". Вместе с "Лошариком".

У Гитлера среди соратников было интересное прозвище "Teppichfresser" – "Ковроед". И появилось оно как раз в тот домюнхенский период, когда ему не удалось взять испугом Чехословакию. Взбешенный фюрер считал это личным оскорблением, впадал в истерики, во время которых падал на пол и грыз край ковра. Нынешние постоянные слова путина о величии его ядерной триады, угрозы о превентивном ударе – это "ковроедство". Перед прессой он бравирует своей якобы мощью, а в одиночестве – грызет ковер. Потому что понимает, что медленного варианта "мюнхенского сговора" уже не получится. Что его будут бить и добивать со всех сторон. И что смертью путина дело не ограничится.

Нужен "второй Версаль", предусматривающий полное разоружение и деколонизацию угнетенных народов рф. И потомки его точно не назовут "собирателем земель русских", назовут тупорылым полковником кгб, который привел свою страну к гибели.

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