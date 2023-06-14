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Путин в Кремле выпил шампанского и нес свой лицемерный бред

Альфред Кох
14 июня 2023, 08:20
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А я знаю, почему день своей, путинской России, он назначил именно на 12 июня, а не на какую-то другую дату.
Путин
Путин в Кремле выпил шампанского и нес свой лицемерный бред, рассказал Альфред Кох / фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто восемь дней войны. На фронте все пока идет хорошо. Прежде всего, конечно, на стыке Донецкой и Запорожской областей. Там ВСУ наступает и уже совершенно очевидно, что по меньшей мере первую линию путинской обороны они прорвали. Глубина и ширина наступления впечатляют: глубина на сегодня никак не меньше 10 км, а ширина до 20 км.

Площадь уже освобожденной ВСУ территории только на этом участке (от Великой Новоселки на юг) уже превосходит все, что ЧВК "Вагнер" за полгода захватила на Бахмутском направлении, включая Соледар. Если при этом российские военкоры настаивают, что фронт не прорван и "все идет по плану", то флаг им в руки, они могут и дальше жить в своем чудном мире грез о великой российской армии, "которая никогда не проиграла ни одной войны"…

А ведь есть еще некоторое продвижение в районе Орехова и Бахмута. Есть еще удачные попадания в глубоком тылу россиян, в Бердянске, Мелитополе, на Арабатской стрелке и в других местах. Похоже, что правы западные эксперты, которые в один голос говорят о том, что теперь инициатива уже прочно находится в руках у украинской армии.

видео дня

Есть, правда, точка зрения, что успехи последних двух дней связаны были прежде всего с плотной облачностью, которая не позволяла россиянам применять против наступающих украинских войск авиацию. И что завтра это все прекратится потому, что ожидается ясная погода. Может так, а может и не так… Поживем - увидим.

Надеюсь, что украинское командование не дурней остальных и успеет подтянуть к наступающим войскам средства ПВО, которые смогут их защитить. Ведь вряд ли так может быть, что мы это понимаем, а Залужный - нет. Я не настолько наивен и самонадеян, чтобы считать себя умнее Залужного.

В России был выходной: там отмечали "День России". По такому случаю Путин дал в Кремле прием и даже, выпив шампанского, под камеры деланно сокрушался по поводу "бессмысленных обстрелов украинскими военными мирных городов и деревень". Мол, "в этом нет никакой военной необходимости", "они показывают свое истинное лицо" и т.д. То есть как обычно, нес свой лицемерный бред, изображая непосредственность и искреннее удивление.

И ни слова про украинское наступление! Еще позавчера он размахивая руками, красиво рассказывал про то, что украинские атаки захлебнулись, и что российская армия ни одной позиции не уступила. А теперь про это все - молчок. Теперь на повестке дня "зверства укров". Что ж, понимаю… Белый шум. Обычная уловка пропаганды, когда надо заболтать собственные провалы.

А ведь раньше этот праздник назывался "Днем Независимости России" потому, что именно в этот день, 12 мая 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР была принята "Декларация независимости", то есть документ, который послужил триггером распада СССР.

И если по мнению Путина "распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века", то что же ты празднуешь, дорогой Владимир Владимирович? Почему "День России" ты назначил именно на 12 июня? Почему по своему обыкновению на залез в глубину веков и не нашел там какой-нибудь притянутой за уши даты "возникновения России", как, например, ты это сделал с "Днем Народного Единства"?

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Ведь тогда, 12 июня 1990 года Россия торжественно объявила свой суверенитет в тех границах, которые ты считаешь неправильными и исторически ошибочными! Ведь твой воображаемый "Русский Мир" значительно больше, чем та Россия, которую еще не так давно все в мире любили и уважали. И которая даже в этих, тесных тебе границах, была все равно самой большой страной в мире…

А я знаю, почему день своей, путинской России ты назначил именно на 12 июня, а не на какую-то другую дату. Ты это сделал для того, чтобы занять этот день. Ведь если бы ты назначил "День России" в какой-то другой день, то 12 июня мы бы все, так или иначе, вспоминали и каждый по-своему праздновали "День Независимости России".

Мы бы вспоминали этот день не как начало "крупнейшей геополитической катастрофы 20 века", а как день, который давал нам надежду на то, что с СССР покончено навсегда. Мы бы вспоминали, какие планы мы строили для себя и для своей страны, обретшей, наконец, независимость от этого имперского морока, который столько столетий уничтожал все ее надежды на прогресс и благополучие.

И такая фронда 12 июня могла стать "точкой сборки" всех антипутинских сил. И этот праздник стал бы днем консолидации и поводом для массовых протестов и демонстраций. И мало ли еще чем он мог стать…

И ты решил накрыть все наши мечты медным тазом, т.е. бессмысленным, казенным праздником, который не имеет никакого содержания, кроме поклонения божку-государству, которое может от своих подданных брать все, что угодно, включая их жизнь, а само оно им не должно ничего.

Но всему приходит конец. И я всем сердцем сейчас с Украиной. То есть со страной, которая не предала своей мечты, которая, выбрав тогда, в 1991 году, свой путь, идет по нему не сворачивая. И платит страшную цену за свою независимость. И она, и все мы, граждане стран, которые ее поддерживают в этой борьбе, верим в то, что Украина победит. И ее победа будет победой всех нас.

Потому, что наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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