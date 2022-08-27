Владимир Путин / скриншот

Карлик уже проиграл. Хотя и поставил новый антирекорд. 189 воздушных тревог в Украине за одни сутки. И это все во время встречи Зеленского с Советом Безопасности ООН. И во время визита премьера Великобритании Джонсона.

Итог ракетных обстрелов - уничтоженная железнодорожная станция и 25 погибших среди мирных жителей ... Результат этого дня очевиден:

- Россия - террорист.

Видео дня

- Карлик в отчаянии, иначе объяснить такой шаг не могу.

- И карлик уже проиграл.

3 дня превратились в 6 мес. Успехов ноль. Более 50 тыс утилизированных российских солдат. Мировой рекорд по количеству санкций. Рекордный отток среднего класса с начала 90-х.

И полная задница в экономике, прикрываемая бравадой "импортозамещения" с нулевыми результатами.

Путин уже проиграл эту войну. В военном плане, в экономическом, геополитическом и ментальном. Да и режиму карлика остались считанные месяцы. Рабский народ не потерпит лидера лузера и его снесут. Уже скоро. Или он сам это сделает