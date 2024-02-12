Путин уже не скрывает, что намерен уничтожить Украину

И это говорит о его недоговороспособности. Но суть в том, что он обвиняет Запад и Украину — это его описание себя.

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Если Путин остановится, то только на время / Коллаж Главред, фото скриншот tuckerclarson

Посмотрел все-таки интервью Путина. Заставил себя.

Лекцию об "истории" наверное все-таки бессмысленно критиковать как текст об истории. Это текст — навязчивое мышление, с большим количеством нарушений логики. Это не об истории, это миф, в котором живет Путин. Изложено красиво, живо и плавно. И я понимаю, что некий средний житель России проглотит это с удовольствием. Там о несправедливости со стороны Запада, об искусственной Украине для разрушения России, одурманенных русских, которые считают себя украинцами, и силе своей России, которая уничтожит грязные замыслы империалистов и накажет предателей. И большая обида, что Запад отверг, и готовность отомстить за это.

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Настойчивый призыв: "гу договоритесь же со мной, признайте, что я мощь. Да, все вокруг — имперское мое наследие, но я не буду больше никого бить. Но Польшу и Прибалтику не трогать, я хороший. Но вы меня обидели, и я отомщу, но я не буду больше никого бить. Просто договоритесь со мной так, как мне будет приятно. Вы должны уважить меня". Ну, это и о видении Путина, и о том, что сил не хватает для исполнения замысла самостоятельно. Можно исполнить только вместе с Западом, при согласии Запада.

Что касается этой жуткой мифологии — то она конечно жуткая и абсурдная. Но я хочу отметить, что наша — про жертву и колониальный статус, униженность и жажду мести — такая же навязчивая и жалкая. Те унижены Западом, а мы Россией. Второсортность — это не у нас, а у России, мы третьи в нашей мифологии.

Но, что важно и критично, при всей навязчивости Путина, внутри все то же, не поколебленное, намерение уничтожения Украины. Оно не возникло в ходе войны. О том, что Украина искусственное образование, Путин говорил еще до 2014 года. Сейчас он просто откровенно говорит об этом. И это намерение никак не ослабело. Он не остановится, разве что на время. Раздел Украины как Речи Посполитой — это его устроит. На время. А далее его масштаб продолжается до всей Европы: контроль в той или иной форме, не оккупация, а влияние, как у Александра I и раннего Николая I.

И это говорит о его недоговороспособности. Но суть в том, что он обвиняет Запад и Украину — это его описание себя. Путинт это или Васильевич, но он в хорошей форме, живчик, воля сохранна, мышление навязчивое, но устойчивое.

И относительно того, как мы помогаем Путину в поддержании имиджа Украины как опасной и недоговороспособной. Он обвиняет Украину, мол, в Стамбуле Украина все подписала для прекращения войны. И есть даже подпись Арахамии. Но Украина отказалась потом исполнять. Но документы по Хмельницкому показывает, а подпись Арахамии почему-то не показывает. Но зато ссылается на признательное публичное заявление самого Арахамии — нас Джонсон заставил воевать, это все не мы. Все из внутренней слабости, желания снять с себя ответственность. Путин мастерски использует все убогие действия украинской власти. И наше некритичное отношение к сотрудничеству героев с нацистами, факельные марши и т.п. — это о позорной ситуации в Канаде. Почему наш батька Бандера, с его не героическим прошлым, а не Сагайдачный, который реально завоевывал Москву?

Я бы на месте 95 квартала нанял бы на Западе популярных комиков и все интервью представил бы в стендапе, показав и абсурдность заявлений и хищническую позицию Путина, и Гитлера рядом.

Наблюдаем, как воспринято будет в США — это пропаганда туда.

Ну и хорошо бы Зеленский с Такером. Повторить логику предвыборной кампании Порошенко: услышать, подготовиться и размазать. Но на американскую аудиторию.

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Кто такой Олег Хомяк? Олег Хомяк - политический психолог, консультант по лидерству и психологии масс. Изучал политическую психологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Бывший советник министра здравоохранения, бывший советник главы Одесской ОГА.

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