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Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафону

Владимир Вятрович

Народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти

20 марта 2023, 08:29
Несмотря на значительную изоляцию Путина и России россияне сейчас формируют свою "ось зла".
Путин уже не может остановиться, нужно готовиться к марафону
Путин готов к последним радикальным шагам / коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Путин уже не может остановиться, потому что слишком много поставил на эту войну. Поражение в этой войне будет означать его личный конец, в том числе, вероятно, и физический. Все то, что он много лет выстраивал – не только свой имидж, но и свою физическую и материальную жизнь, полетит кувырком. Поэтому надо осознавать: Путин готов к последним радикальным шагам.

Да, мы показали, что российская армия – не вторая в мире, но, тем не менее, ее масштабы до сих пор являются впечатляющими. Поэтому не стоит с юмором относиться к врагу, потому что его потенциал еще достаточно велик, в первую очередь, человеческий ресурс. Между прочим, именно так россияне выигрывали Вторую мировую войну – забрасывали трупами противника, в том числе и украинскими трупами.

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Надо не забывать и о ядерном оружии, которое вполне может быть инструментом в любой войне. Не знаю, какими могут быть основания для уверенности в том, что Путин его не задействует.

Кроме того, несмотря на значительную изоляцию Путина и России, россияне сейчас формируют свою "ось зла". И это не только Беларусь, которая уже стала прокси-государством и потеряла свой суверенитет, но и мощные и опасные государства, например, Иран и Китай. Сейчас Китай публично стоит более-менее в стороне от этого конфликта, но он пытается использовать войну для усиления своих влияний в России.

Когда Россия почувствует угрозу поражения в этой войне, она будет готова даже потерять свой суверенитет, ресурсы, самостоятельность и может пойти на договоренности с Китаем, которые втянут Поднебесную в этот конфликт.

Я хотел бы говорить исключительно оптимистичные вещи, но опасность не миновала, и через две-три недели эта война не закончится. Возможно, год назад басня о двух-трех неделях еще имела какой-то смысл, чтобы поддержать нас сугубо морально и психологически, но сейчас подобные байки играют скорее негативную роль. Перед нами марафон. Поэтому неправильно убеждать людей в том, что еще сто метров – и будет остановка. Ведь если человек в это поверит, может просто надорваться. Поэтому – готовимся к марафону.

Если война быстро закончиться украинской победой, будем благодарить ВСУ и Бога, что так произошло. Есть много вещей в истории, которые совершенно непредсказуемы. Вспомните хотя бы последний Майдан, который неожиданно закончился победой, хотя казалось, что впереди очень долгая борьба. На это можно надеяться, но на это не надо рассчитывать.

Владимир Вятрович, специально для Главреда

Владимир Путин Владимир Вятрович
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