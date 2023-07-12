Путин у Эрдогана уже в кармане

Эрдоган – прагматик. Он ставит странам НАТО условия, но понимает, что выбор между Западом и Россией очевиден.

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Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: president.gov.ua

Эрдоган отозвал свои возражения против вступления Швеции в НАТО, которые в течение года сдерживали расширение блока. На нынешнем саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс выступит как никогда единым.

Эрдоган пытается как можно дороже продать НАТО свое согласие. Швеция пообещала координировать с Анкарой свои действия "по борьбе с терроризмом". США ранее намекали на возможность поставок Турции американских истребителей, если она перестанет ставить альянсу палки в колеса. А сам Эрдоган вчера связал принятие Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз. Вчера же состоялась его встреча с главой Европарламента Шарлем Мишелем.

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Едва ли ЕС будет торопиться принять в свои ряды Турцию, которая за последние годы стала более авторитарной. После начала полномасштабной войны в Украине Анкара балансировала между Западом и Путиным, показывая, что собственные интересы для нее важнее всего – и они не обязательно совпадают с интересами союзников по блоку.

Эрдоган – прагматик. Он ставит странам НАТО условия, но понимает, что выбор между Западом и Россией очевиден. Будущее есть только с одной стороны. А Путин, судя по всему, у Эрдогана уже в кармане.

Как бы то ни было, вопрос членства Швеции в НАТО разрешился еще до начала саммита. А значит, у него остается одна главная повестка дня – Украина.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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