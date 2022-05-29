Путин торопится: почему Россия снова угрожает Киеву

Путин начинает подозревать, что "спецоперация" в Украине в действительности была способом избавиться от него / Фото УНИАН

Кремль опять угрожает столице Украины как эпицентру сопротивления российской агрессии.

Но, несмотря на это, повторная атака российских войск на Киев маловероятна, ибо Кремль хочет склонить президента Украины Зеленского к принудительному подписанию временного перемирия или соглашения. А для этого он нужен Путину живым и согласным с любым московским сценарием, который сводится к позорной и скрытой капитуляции Украины.

Путину важна не столько победа над Украиной, сколько маленькая, но престижная победа над всем Западом или хотя бы Европой.

Путин спешит, поскольку времени у него мало – он стареет и болеет, причем быстрее и тяжелее, чем здоровый и молодой Зеленский.

Тем более, любой другой правитель России, вместо Путина, поскорее постарается заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы вывести Россию из геополитического штопора, в который загнал ее Путин. А это означает, что чем дольше длится российско-украинская война, тем острее в Москве встает вопрос о приемнике Путина.

Поэтому время – дважды враг Путина как больного, старого человека и как автора, ответственного за военную авантюру против Украины.

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Парадокс могущественного и вечного Путина: его подталкивает в спину возраст, болезни, "друзья" и коварная геополитическая ошибка с Украиной.

Скоро Путин начнет подозревать или поймет, что, может быть, "специальная военная операция" против Украины – это удобный способ его окружения расправиться, избавиться от него самого, а не сомнительное средство победить Украину.

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С Путиным все просто – он легко и хорошо начал свое правление, но очень тяжело и плохо заканчивает. А любому другому российскому политику надо хорошо начинать свою политику выхода из кризиса, а не добивать Россию на глазах всего мира.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"