УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен

Слава Рабинович

российский финансист и блогер

17 июля 2021, 07:45

Все законы Путина и назначения, все его указы, все его действия, все его выборы – незаконны.

Путин
Путин – сумасшедший, он вооружён и очень опасен / Reuters

Стараюсь не пропускать ни одного эфира, ни одного стрима с моими любимыми политиками, политологами, аналитиками, экономистами, юристами, журналистами, публицистами, писателями, блогерами и вообще хорошими людьми. И слушаю о том, что может произойти в сентябре этого года, а потом в 2024.

И не устаю каждый раз мысленно задавать себе и им вопрос: почему никто никогда вслух не скажет самой главной правды? Мы можем за любой эфир и за любой стрим услышать 100500 правильных слов, кроме ключевых: Владимир Путин не является законным президентом РФ.

Про два срока подряд и про "не подряд можно" мы слышали много чего от хер знает кого, но факт остаётся фактом: Конституция РФ 1993 года не разрешает больше баллотироваться человеку, отслужившему президентом РФ максимум два срока подряд. Более того, Конституционный суд РФ ещё в 1998 году вынес определение конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица: не более двух сроков, и только, если они были именно подряд.

Владимир Путин, вне зависимости от того, был ли он легитимен первые два срока (это – отдельный вопрос, на который есть ответ: нет), исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий ещё в 2008 году, т.е. 13 лет назад. С тех пор он является не просто нелегитимным президентом, но также и незаконным президентом.

Все т.н. "законы", которые он подписал после 2008 года, являются незаконными. Все назначения, которые он сделал после 2008 года, являются незаконными. Собственно, все "выборы" после 2008 года являются незаконными. Здесь не может быть никаких других трактовок.

Реклама

Владимир Путин – самозванец, государственный преступник, узурпатор власти, статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы. И является таковым уже давно, по меньшей мере, с 2012 года.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеВсе его законы и назначения, все его указы, все его действия, все его выборы – незаконны.

(Кроме того, Путин – сумасшедший, полностью выживший из ума кретин; он вооружён и очень опасен; но это тоже отдельный вопрос.)

Почему об этом не говорят, всё время, каждый день, мои любимые политики, политологи, аналитики, экономисты, юристы, журналисты, публицисты, писатели, блогеры и вообще хорошие люди?

Алексей Навальный

Леонид Волков

Владимир Милов

Иван Жданов

Любовь Соболь

Владимир Ашурков

Сергей Гуриев

Евгений Чичваркин

Виктор Шендерович

Кирилл Рогов

Григорий Юдин

Елена Лукьянова

Екатерина Шульман

Евгений Гонтмахер

Владислав Иноземцев

Игорь Эйдман

Владимир Кара-Мурза мл.

Альфред Кох

Георгий Сатаров

Михаил Касьянов

Андрей Зубов

Фёдор Крашенинников

Гарри Каспаров

Андрей Пионтковский

Марк Фейгин

Юрий Швец

Александр Плющев

Александр Невзоров

Майкл Наки

Илья Яшин

Дмитрий Колезев

Дмитрий Муратов

Илья Азар

Роман Попков

Михаил Ходорковский

Дмитрий Гудков

Геннадий Гудков

Сергей Смирнов

Сергей Пархоменко

Павел Чиков

Илья Новиков

Евгений Ройзман

Александр Горбунов

Илья Барабанов

Максим Трудолюбов

…и так далее, и так далее, и так далее… (простите, что не перечислил всех)

новости России Владимир Путин Слава Рабинович президентские выборы в России
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине"Будет вообще жесть": синоптики предупредили о наступлении опасной аномалии в Украине Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традицииКурбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег.День металлурга 2021: когда и как отмечают в Украине, поздравления для родных и коллег. В центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибиционистаВ центре Киева прохожие жестко отметелили эксгибициониста Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно УкраиныБайден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

Последние новости

08:18

Коронавирус в Украине за сутки нашли у почти 600 человек, много госпитализаций

08:01

Когда Курбан-байрам 2021: дата и традиции праздника у мусульман

08:00

Худший сценарий для Украины: дипломат раскрыл планы США и Германии по Северному потоку-2 Видео

07:45

Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен мнение

07:40

Родители спокойно смотрели телевизор: на Тернопольщине при пожаре погибла 2-летняя девочка

Реклама
07:10

Болезненный удар по России: политолог назвала сценарий союза Запад и Китая, уничтожающего Москву

06:30

Что будет происходить в МВД при новом министре мнение

06:02

Медики перечислили пять неочевидных симптомов рака Видео

05:44

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День Строителя - даты

05:28

Контрудар против гибридных угроз: Германия и Литва стянули войска к границам Беларуси

05:02

Все дело в пятнах: как выбрать арбуз и стоит ли покупать ранние ягоды

04:22

Бунт и хаос: эксперт объяснил, почему назначение Монастырского разрушит МВД Видео

03:50

В моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый день Фото Видео

03:02

Вот это находка: девочка нашла отправленное 37 лет назад послание в бутылке

02:16

Дети обманывают тесты на COVID-19 с помощью колы: в TikTok выложили инструкцию Видео

01:37

Елена Ющенко потрясла шикарными формами в крошечном бикини

01:12

"Полнейшая глупость": врач объяснила, почему принудительная вакцинация в Украине закончится плохо Видео

00:51

Ученые рассказали, как женщины могут определять среди мужчин любителей случайного секса Видео

00:19

Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы

16 июля, пятница
23:58

Врач рассказала, от каких болезней защищает черника Видео

Реклама
23:23

Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака Видео

22:55

Еще две страны ЕС открывают границы для украинцев Видео

22:35

Шок для родных: женщина родила ребенка с тремя головами

22:32

"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх Видео

21:53

На Украину налетит мощная гроза с ураганом Видео

21:22

Недостаточно клетчатки: какие сигналы подает ваше тело Видео

21:13

Родителям грозит тюрьма: в Польше трагически погиб двухлетний украинец Видео

20:41

Как правильно замораживать ягоды на зиму: секреты и опасные ошибки Видео

20:27

Ксения Мишина бросила Александра Эллерта

19:55

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Видео

19:28

"Дима, мы успели": маленький одессит с редким заболеванием получил самый дорогой укол в мире Видео

19:17

"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине Видео

19:11

В мэрии Киева предупредили о подготовке к новому локдауну и ограничении работы транспорта Видео

19:01

Популярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочку

18:58

В Днепре мужчина прямо на дороге ударил водителя авто домкратом по голове Видео

18:48

СНБО ввел новые санкции против 9 украинцев из списка США Видео

18:43

В университете Метинвеста для преподавания будут привлекать европейских ученых и практиков

18:35

Август будет "адским": синоптики назвали дату самой опасной жары Видео

18:28

В Мариуполе стартует строительство горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника"

18:27

Финита ля комедия: айтишницу, которая "не переваривает" украинский язык, выгнали с работы

Реклама
18:05

Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод Видео

17:40

Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

17:38

Туристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах Видео

17:37

"Большая стройка": в Одессе начала принимать самолеты новая взлетно-посадочная полоса

17:25

Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

17:21

В Украине переназначили субсидии: кто теперь не получит помощь Видео

17:11

На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом Видео

16:54

Маскарад 2 сезон - Юрия Горбунова заменил другой ведущий

16:49

Поврежденный отрезок трассы Киев-Одесса отремонтируют до 3 августа - Кубраков

16:38

Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин перенесет рабочие дни Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять