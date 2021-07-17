Путин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасен

Путин – сумасшедший, он вооружён и очень опасен / Reuters

Стараюсь не пропускать ни одного эфира, ни одного стрима с моими любимыми политиками, политологами, аналитиками, экономистами, юристами, журналистами, публицистами, писателями, блогерами и вообще хорошими людьми. И слушаю о том, что может произойти в сентябре этого года, а потом в 2024.

И не устаю каждый раз мысленно задавать себе и им вопрос: почему никто никогда вслух не скажет самой главной правды? Мы можем за любой эфир и за любой стрим услышать 100500 правильных слов, кроме ключевых: Владимир Путин не является законным президентом РФ.

Про два срока подряд и про "не подряд можно" мы слышали много чего от хер знает кого, но факт остаётся фактом: Конституция РФ 1993 года не разрешает больше баллотироваться человеку, отслужившему президентом РФ максимум два срока подряд. Более того, Конституционный суд РФ ещё в 1998 году вынес определение конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица: не более двух сроков, и только, если они были именно подряд.

Владимир Путин, вне зависимости от того, был ли он легитимен первые два срока (это – отдельный вопрос, на который есть ответ: нет), исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий ещё в 2008 году, т.е. 13 лет назад. С тех пор он является не просто нелегитимным президентом, но также и незаконным президентом.

Все т.н. "законы", которые он подписал после 2008 года, являются незаконными. Все назначения, которые он сделал после 2008 года, являются незаконными. Собственно, все "выборы" после 2008 года являются незаконными. Здесь не может быть никаких других трактовок.

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Владимир Путин – самозванец, государственный преступник, узурпатор власти, статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы. И является таковым уже давно, по меньшей мере, с 2012 года.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеВсе его законы и назначения, все его указы, все его действия, все его выборы – незаконны.

(Кроме того, Путин – сумасшедший, полностью выживший из ума кретин; он вооружён и очень опасен; но это тоже отдельный вопрос.)

Почему об этом не говорят, всё время, каждый день, мои любимые политики, политологи, аналитики, экономисты, юристы, журналисты, публицисты, писатели, блогеры и вообще хорошие люди?

Алексей Навальный

Леонид Волков

Владимир Милов

Иван Жданов

Любовь Соболь

Владимир Ашурков

Сергей Гуриев

Евгений Чичваркин

Виктор Шендерович

Кирилл Рогов

Григорий Юдин

Елена Лукьянова

Екатерина Шульман

Евгений Гонтмахер

Владислав Иноземцев

Игорь Эйдман

Владимир Кара-Мурза мл.

Альфред Кох

Георгий Сатаров

Михаил Касьянов

Андрей Зубов

Фёдор Крашенинников

Гарри Каспаров

Андрей Пионтковский

Марк Фейгин

Юрий Швец

Александр Плющев

Александр Невзоров

Майкл Наки

Илья Яшин

Дмитрий Колезев

Дмитрий Муратов

Илья Азар

Роман Попков

Михаил Ходорковский

Дмитрий Гудков

Геннадий Гудков

Сергей Смирнов

Сергей Пархоменко

Павел Чиков

Илья Новиков

Евгений Ройзман

Александр Горбунов

Илья Барабанов

Максим Трудолюбов

…и так далее, и так далее, и так далее… (простите, что не перечислил всех)