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Путин справедливо боится трех вещей

Юрий Богданов

Журналист, блогер

13 декабря 2022, 08:21
Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу. Пресс-конференции Путина давно уже не содержат даже тени сложных вопросов.
Путин справедливо боится трех вещей
Путин справедливо боится трех вещей, считает Богданов / скриншот

Песков сказал, что Путин не будет давать итоговую пресс-конференцию. Впервые за 10 лет.

О чем это говорит?

Путину нечего сказать российской элите и российскому обществу. Пресс-конференции Путина давно уже не содержат даже тени сложных вопросов, но он не может ответить даже на самые простые. Например, в чем его план? Какова цель войны ("СВО")? Когда это все закончится? Он пытался продать элите "Россию как крепость в осаде", которая идет по пути "сталинской модернизации", импортозамещения и "холодной войны с Западом". Но Россия слишком позорно воюет, а ее экономика слишком быстро (да, это быстро) приходит в состояние упадка, чтобы кто-то поверил в "модернизационный проект". Первоначальная коммуникационная модель Путина потерпела неудачу. И его легитимность - под большими рисками.

Путин справедливо боится трех вещей.

1. Того, что любое проявление публичности на тему неудач нивелирует политический капитал диктатора. Все речи Путина в последние два месяца вообще не связаны с реальностью войны. Он ни разу не прокомментировал поражение под Херсоном, в Харьковской области, под Лиманом, мобилизацию - только в присутствии "карманных" "матерей". Только атаки на украинскую энергетику, которые назвал "возмездием". И оторванное от реальности заявление, что "все идет по плану". Формат пресс-конференции, чтобы не работать в минус, требует иметь хоть минимальную связь с реальностью.

2. Рост недовольства лично к нему. Пока недовольство принимают на себя преимущественно Шойгу, Герасимов, плохие генералы и коррупционеры в армии. Иногда прилетает Лаврову, который довел Россию до изоляции как плохой дипломат. Виноваты бояре, скрывающие от царя правду. Это видно даже в очень ограниченной российской социологии. Доверие к Шойгу, Министерству обороны, армии падает очень быстро. Немного медленнее - к Лаврову. К Путину - медленно. Но эти тенденции уже не удается скрыть.

3. Следствие первых двух страхов - формирование запроса на смену власти. Причем сразу с двух сторон:

* Со стороны его собственного окружения из олигархов и силовиков. Которые в определенный момент могут перейти от состояния "боюсь Путина больше чем санкций и Гааги" в состояние "боюсь Гааги, санкций и украинцев больше, чем Путина".

* Со стороны радикального плебса и условных "Гиркиных". Тех, кто будет расстреливать предателей-генералов и коррупционеров, вводить военный коммунизм и искать врагов в элите. В случае власти реальных фанатиков Путин и его окружение довольно быстро умрут. И они это знают. (Кстати, такая фанатичная диктатура расшатает Россию гораздо быстрее режима Путина, но и рисков будет больше).

Путин не может исчезнуть из публичной коммуникации вовсе. Поэтому чем дальше, тем больше заявления Путина и вообще его коммуникации будут оторваны от реальности. Он будет все больше говорить о "трансформерах и трансформаторах". Все больше - параллельной реальности. И это все будет дальше и дальше реализовывать его страхи. Потому что он в собственной ловушке. Он будет терять легитимность среди элиты и плебса, он будет становиться главным виновником неудач. Не войны, потому что для русских война не преступление. А именно неудач, бедности и унижения.

Любой диктатор - это тот, кто едет на спине тигра. Тигр - это элита, которая считает его гарантом легитимности. Тигр - это доведенная до безумия толпа. И как только диктатор теряет ореол незаменимости и абсолютной легитимности - его ждет очень печальный (для него) финал. Путина он ждет.

P.S. А, и так. Информация, что Путину нужна срочная операция и поэтому не будет пресс-конференции - это типичный вброс. Он не достоин внимания. Россияне через второстепенные желтые СМИ создают параллельную тему, чтобы отвлечь от главного события. И опять поднять глупое обсуждение вымышленных или реальных "болезней Путина". Оно боится. Вот это - главное.

Источник

война в Украине Владимир Путин Юрий Богданов
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