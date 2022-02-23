Путин сошел с ума на почве ненависти к Украине и США

По общему мнению Путин сошёл с ума на почве ненависти к Украине и США / коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Сорока из Москвы принесла

Поговорил с людьми, с которыми приходилось пересекаться на ниве политконсалтинга в Москве, а теперь они работают на, преимущественно, околовластные структуры.

Общее выводы такие:

В российской правящей верхушке никто, кроме Путина, воевать не хочет. Под вопросом - истинная позиция Шойгу. С одной стороны ментально он не вояка, а скорее сибарит. Однако успешная война сделала бы его вторым лицом в стране и, возможно, официальным преемником.

Читайте также45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опросаОстальным высокопоставленным силовикам война совсем не нужна. Они никакие не урапатриоты, а просто матерые жулики. Они хотят кудряво жить, а не воевать. В принципе это было заметно по выступлению на Совете Безопасности Нарышкина и отчасти Патрушева.

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Однако Путина они боятся ещё больше войны. И готовы с рвением исполнять любые его решения. А он по общему мнению сошёл с ума на почве ненависти к Украине и США.

Никто толком не понимает насколько далеко он может зайти. Но и операция "табакерка" (операция по ликвидации первого лица. Именно с помощью табакерки и шарфа был убит российский император Павел Первый – ред.) невозможна. Путинская верхушка - это конгломерат разных ненавидящих друг друга банд, которых сдерживает только власть Путина, выполняющего функцию вора в законе, то есть верховного арбитра при их разборках. Стоит ему уйти - они сожрут друг друга. И каждый опасается, что первым сожрут его. Поэтому ухода Путина они боятся не меньше, чем его самого.

Так что всё, по сути, зависит от степени безумия одного человека.