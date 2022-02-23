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Путин сошел с ума на почве ненависти к Украине и США

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

23 февраля 2022, 16:22

Путина российские силовики боятся ещё больше войны. И готовы с рвением исполнять любые его решения.

Путин, войска
По общему мнению Путин сошёл с ума на почве ненависти к Украине и США / коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Сорока из Москвы принесла

Поговорил с людьми, с которыми приходилось пересекаться на ниве политконсалтинга в Москве, а теперь они работают на, преимущественно, околовластные структуры.

Общее выводы такие:

В российской правящей верхушке никто, кроме Путина, воевать не хочет. Под вопросом - истинная позиция Шойгу. С одной стороны ментально он не вояка, а скорее сибарит. Однако успешная война сделала бы его вторым лицом в стране и, возможно, официальным преемником.

Читайте также45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опросаОстальным высокопоставленным силовикам война совсем не нужна. Они никакие не урапатриоты, а просто матерые жулики. Они хотят кудряво жить, а не воевать. В принципе это было заметно по выступлению на Совете Безопасности Нарышкина и отчасти Патрушева.

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Однако Путина они боятся ещё больше войны. И готовы с рвением исполнять любые его решения. А он по общему мнению сошёл с ума на почве ненависти к Украине и США.

Никто толком не понимает насколько далеко он может зайти. Но и операция "табакерка" (операция по ликвидации первого лица. Именно с помощью табакерки и шарфа был убит российский император Павел Первый – ред.) невозможна. Путинская верхушка - это конгломерат разных ненавидящих друг друга банд, которых сдерживает только власть Путина, выполняющего функцию вора в законе, то есть верховного арбитра при их разборках. Стоит ему уйти - они сожрут друг друга. И каждый опасается, что первым сожрут его. Поэтому ухода Путина они боятся не меньше, чем его самого.

Так что всё, по сути, зависит от степени безумия одного человека.

viber
Кремль Владимир Путин Сергей Шойгу
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