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Путин собирает армию для поражения

Альфред Кох
11 апреля 2023, 19:21
187
Воевать за Путина уже почти никто не хочет. Иначе не стали бы приравнивать письменную и электронную повестки.
Владимир Путин, российские военные
Путин собирает армию для поражения, считает Альфред Кох / сайт Кремля, Facebook

Прошел один год и сорок пять дней войны. На фронте без перемен. Все также сложно в Бахмуте. Бои по всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Кременная… И далее по списку. Ничего нового.

Вот уже несколько дней меня удивляет аналитика ISW. В течении нескольких последних месяцев они твердили одно и то же: у путинской армии кончаются снаряды и поэтому они резко сократили артобстрелы.

Взамен артиллерийских обстрелов они стали использовать "мясные" атаки. То есть начали отправлять своих солдат на штурм украинских позиций без артподготовки. С, разумеется, соответствующими огромными для себя потерями.

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И вот уже пару дней аналитики ISW пишут, что россияне вернулись к прежней тактике массированных артобстрелов потому, что начали экономить солдат: теперь уже они подходят к концу.

И вот я нахожусь в недоумении: как россияне могут проводить массированные артобстрелы, если дефицит снарядов у них начался еще раньше дефицита солдат? Иначе зачем тогда они проводили "мясные" атаки?

ISW дает свое объяснение этого парадокса. По их сведениям российское командование теперь вообще не дает снарядов тем участкам, где не происходят активные боевые действия и поэтому, например, в Бахмуте их относительно много.

Выглядит не очень убедительно. Мне кажется, что при планировании дальнейших операций ВСУ следует предусмотреть и такую возможность, что у россиян появились новые боеприпасы. Китай? Северная Корея? Иран? Поди знай… Может и сами резко нарастили производство…. Чудеса иногда случаются…

Так или иначе, но это обстоятельство меня сильно беспокоит. А уж если оно беспокоит такого дилетанта как я, то уверен, что и в Генштабе ВСУ уже об этом знают и ищут решение проблемы.

Самое простое - это раздолбать HIMARSами российские склады с боеприпасами. И участившиеся взрывы в 70-километровой прифронтовой зоне свидетельство того, что Залужный, похоже, видит эту проблему.

Госдума РФ рассмотрела внесенные поправки к законам и приравняла письменную повестку в военкомат и электронную.

Отправка электронной повестки будет считаться надлежащим уведомлением и для того, кто, получив ее, не явится в военкомат, будет закрыт выезд за границу, он лишится права управлять автомобилем, он не сможет брать кредиты в банках, регистрировать ИП, осуществлять сделки с недвижимостью и многое другое.

Короче, "вот тебе, бабушка, и Юрьев день". Клетка захлопнулась и птички, что не улетели, теперь горько об этом пожалеют. Впрочем, все, кто хотел и мог, уже давно свалили. Поэтому остались только те, кто либо не хотел, либо не мог.

Тех, кто не хотел уехать - тех ждет суровая, полная лишений и тревог, воинская жизнь. Их мне не жалко. Их ждут "мясные атаки", кровь, грязь и утрата человеческого облика в неправедной и подлой армии страны-агрессора.

А тех, кто хотел, но не смог свалить, тех мне искренне жаль, но теперь уже им помочь никто не сможет и их выбор теперь резко сузился: либо война, либо тюрьма, либо бега.

В любом случае, если они не уехали из-за престарелых родителей, то они им при таком выборе помочь один хрен не смогут… Так что по-любому надо было валить… Но что теперь душу бередить? Поезд ушел…

Какой можно сделать вывод из всего этого? А простой: воевать за Путина уже почти никто не хочет. Иначе не стали бы приравнивать письменную и электронную повестки. Армия теперь будет пополняться фактически только за счет силой загнанных в нее мобиков. Ну и качество этой армии будет соответствующее.

Это будет армия для поражения, а не для победы. И это абсолютно логично и справедливо. Потому, что наше (а не их) дело правое. Поэтому наш (а не их) враг будет разбит и победа будет за нами (а не за ними).

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
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