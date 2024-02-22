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Путин смог довести игру до трудно-обратимого результата

Алексей Копытько
22 февраля 2024, 08:10
Прекрасно помню то время. Ощущение полной безысходности. Когда была информация, но просто некому было её передать для действий.
Путин смог довести игру до трудно-обратимого результата
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

10 лет войны (формально).

Вместе с Димой Тымчуком с 2008 г. мы изучали роль ЧФ РФ в системе российского влияния в Крыму. Поэтому есть наблюдения на отрезке в 15+ лет. И глубоко субъективные тенденциозные выводы, которые наверняка оскорбят чувства верующих.

1.Мне кажется, что на момент начала войны в Кремле не было чёткого плана "захватить и присоединить Крым". Такой результат не был предопределён, он сложился по ходу событий.

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Какие-то наработки у них безусловно имелись (они и в нашем ГШ теоретически были относительно обороны). Был в готовности какой-то силовой компонент и сети на земле. Было знание, что почти всё силовое руководство Украины (в РНБО, министр обороны, глава СБУ, глава МВД и др.) граждане и/или агенты России. И была отточенная за десятилетия тактика (которая применяется и сейчас): давить до тех пор, пока продавливается. На этом фоне приняли политическое решение "давить".

Если бы Янукович в каком-то виде сохранился во главе государства, думаю, в тот момент незаконную аннексию не спешили бы оформлять, боролись бы за большее. Использовали бы слабеющий режим для гибридного силового проникновения и расширения всех форм присутствия как минимум на юге и востоке. Что вскоре всё равно привело бы к военному столкновению, наверняка – ещё более трагичному для Украины.

2. Когда начала воплощаться команда "давить", вполне ожидаемо украинские силовые вертикали были парализованы. Военные и спецслужбы не получали адекватных команд, многие должностные лица воспользовались лазейкой уклониться от принятия решений в условиях неопределённости, чтобы потом ни за что не отвечать.

Прекрасно помню то время. Ощущение полной безысходности. Когда была информация, но просто некому было её передать для действий.

3. Отпор мог прийти 1) как реакция запада и 2) как реакция граждан.

Запад повёл себя максимально позорно, ограничившись декоративным указом Обамы о введении санкций через две недели после начала оккупации. Яркая иллюстрация принципа "слишком мало - слишком поздно".

Сопротивление населения включилось с задержкой. По понятным причинам.

С одной стороны, люди были растеряны и напуганы. В происходившее было сложно поверить. Многим было сложно сформировать своё отношение. Особенно – с учётом доминирования России в информпространстве.

С другой стороны, в горячке первых дней были ошибки. Убеждён, что отмена языкового закона "Кивалова-Колесниченко" - трагическая ошибка. Это максимально несвоевременное решение, которое серьёзно облегчило задачу врагу.

Думаю, если бы Москва столкнулась с противодействием на международном уровне, то в той ситуации в Севастополе контроль она бы сохранила, а вот за Крым можно было бы бороться.

(Я сознательно ничего не пишу о сопротивлении непосредственно в самом Крыму в конце февраля – весной 2014. Об этом в своё время напишут участники событий. Потому что текущая картинка искажена).

Как следствие – Путин смог довести игру до трудно-обратимого результата: он формально включил оккупированные Крым и Севастополь в состав РФ.

4. Если смотреть через призму тех событий, очень выпукло проявляются связи с сегодняшним днём.

Когда сегодня я читаю комментарии об очередном "историческом" выступлении какого-то западного политика, прозревшего и/или "открывшего глаза" миру, я мысленно играю в бинго. Фиксируя то, о чём многие в Украине кричали с 2014 г.

Тезис, который пока не решаются полноценно озвучить на западе и вокруг которого словесно танцуют: реактивная позиция – это зло, это тупик и заведомый проигрыш. С конца 2020 г. этот тезис озвучивался украинской стороной на всех тематических встречах, о которых я могу судить.

Агрессор всегда выигрывает, "сдерживание" постфактум – не работает. Единственный шанс упредить негативные сценарии – проактивные действия, превентивные. И это не будет "провокация". С точностью до наоборот – это лучшее противоядие.

Но принять это страшно, поскольку это меняет все стратегии.

Второй момент: стремление западных партнёров действовать не так, как надо, а так, как комфортно. И требовать от жертвы агрессии не нарушать этот комфорт. Что в 2014, что в 2022.

Поэтому прикладной вывод: когда речь идёт о россиянах, нужно оказывать максимально яростное сопротивление. На любое поползновение.

Путь оно выглядит как непропорциональное применение силы – неважно. Если поддаться на уговоры "не обострять" - точно всё закончится плохо. А так будет шанс.

Третий момент. С 2014 г. до партнёров неоднократно доносили мысль, что оккупация Крыма полностью сменила контекст.

Захват и незаконное включение Крыма – атака не только на Украину. Среди прочего - это подрыв двух фундаментальных идей миропорядка:

• Идеи уважения территориальной целостности государств.

• Идеи свободного судоходства.

Если страна – постоянный член СБ ООН атакует фундамент, на котором зиждется мир, последствия точно затронут всех. Не только европейцев.

Если Кремлю можно оккупировать Чёрное и Азовское море – почему хуситам нельзя хулиганить? Любой, у кого есть сила или ситуативная возможность навязать свои требования, сможет играть без правил.

Соответственно – откатить эту ситуацию можно только вернув Крым. И это общий интерес всех, для кого указанные идеи важны.

Безусловно, есть те, кто хотел бы их пересмотреть по своим соображениям, ведь на планете – сотни конфликтов и точек разлома. Поэтому стоит взвесить последствия.

5. Что касается самого Крыма. За 10 лет многое изменилось.

Когда придёт время – это будет возврат другого Крыма в другую Украину. Поэтому нарабатывать модели надо, но любые попытки сейчас педалировать какие-то навязчивые идеи относительно поствоенного устройства жизни на полуострове – это пустая трата времени и способ перессорить.

Сейчас главное, что идея Крыма как военно-морской крепости серьёзно подорвана. Продолжение этой мысли – демилитаризованная зона. И какой-то формат международных гарантий, чтобы туда было выгодно вкладывать деньги.

Прогнозов по поводу Крыма много, но факт в том, что Крым уже не за скобками.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине Владимир Путин Алексей Копытько
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