Путин-символист отступил: чего теперь ждать Украине

Разговор Путина и Шойгу показал, что Путин трансформируется

Разговор Путина с Шойгу - знаковый. Возможно впервые за много времени я наблюдал наглядное подтверждение того, что Путин - трансформируется. И речь здесь не о его физическом состоянии, выглядел он плохо, без иллюзий, но дай Бог, чтобы сдох в муках. Речь о его отказе штурмовать Азовсталь. И пусть это не соответствовало действительности, само по себе такое публичное заявление - очень контрастирует с тем Путиным, которого мы привыкли видеть.

Во-первых, предыдущий Путин - страшный символист. Ему постоянно надо какие-то символические привязки к его действиям. Даже наступление 24 февраля он, выступая на стадионе, объяснял каким-то притянутым за уши днем рождения Федора Ушакова.

Впереди у нас две даты, до которых Путину точно должно было хотеться получить Мариуполь. Первая - Пасха, с религиозной точки зрения, захват города до воскресенья трактовалось бы как знак Всевышнего. Вторая - это 9 мая. Пойти на этот праздник без единой 100% победы - он раньше точно себе позволить не мог.

Сегодня Путин-символист окончательно отступил перед Путиным "пусть уж будет как есть".

Во-вторых, предыдущий Путин - это жесткий пацан, который будет мочить в сортирах. Замочить "нацистов" с особой жестокостью окончательным штурмом Азовстали - это было бы очень в его стиле. Путин, который отказывается от окончательного штурма, и что - то там бормочет о сохранении жизней солдат-это точно другой Путин.

Из короткого разговора с Шойгу очень трудно сделать картинку нового Путина. Но я сделаю ряд предположений.

Читайте такжеСражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода АзовстальНовый Путин - это Путин в долгую. Отказ от штурма Азовстали является знаком, что он больше не хочет спешить. Он уверен, что что-то произойдет само и поэтому пусть произойдет, когда произойдет. Более того, он точно собрался играть в долгую. И это точно результат пережитого им поражения первых недель войны.

Новый Путин - это осторожный Путин. Нет, ему не стало жаль его солдат. И никогда не станет. Но ему стало жаль проигрывать в том числе. Этот Путин стал бояться фразы "любой ценой". Потому, что есть цена, которая равна позору. Это означает, что он таки сознательный потерь российской армии в войне, и также осознает, что продолжение войны будет нести еще большие потери.

Этот новый Путин для нас не лучше и не хуже предыдущего. Он остается кровавой уродиной и мясником 21 века. Однако, эту трансформацию важно фиксировать, поскольку она означает в том числе серьезную корректировку военных планов по Украине.