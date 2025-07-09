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Путин шантажирует Трампа?

Игорь Эйдман
9 июля 2025, 19:10
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У Кремля, скорее всего, давно есть компромат на Трампа, который много лет сотрудничал с российскими бизнес-мафиози.
Трамп, Путин
Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

"Путин швыряет в нас кучу дерьма", — заявил сегодня Трамп во время заседания кабинета министров (цитата по The Guardian).

Трамп страшно зол на Путина и радикально переменил к нему отношение после последнего телефонного разговора. Он был неожиданно шокирован поведением собеседника и сказал потом, что как-будто это был не Путин (т.е. Путина как подменили).

Что же его так разозлило? Моя версия - Путин, по ГБистской привычке, попытался шантажировать своего американского собеседника, вымогая немедленное признание Крыма и других оккупированых украинских территорий российскими и т.п.

видео дня

У Кремля, скорее всего, давно есть компромат на Трампа, который много лет сотрудничал с российскими бизнес-мафиози. Это может быть информация о связях Трампа и его семьи с российскими спецслужбами и грязными деньгами, сексуальный компромат по делу Эпштейна и т.п.

За эту версию говорит и более чем странное заявление путинского помощника Ушакова, который, рассказывая о содержании переговоров, прежде всего подчеркнул, что Путин и Трамп обсудили обмен видеофильмами, продвигающими "традиционные ценности", как будто им нечего обсуждать больше. Это было частью шантажа - намеком на имеющееся у Кремля видео, компрометирующее Трампа с точки зрения всё тех же "традиционных ценностей"?

Если всё так, и Путин пытается шантажировать Трампа - это большая ошибка российского диктатора. МАГА-электорат уже не раз демонстрировал, что не поверит ни во что, компроментирующее кумира. Поэтому Трампа такой компромат напугать не может, а вот разозлить - вполне вероятно.

К сожалению, он даже в этом случае вряд ли способен как-то наказать Путина за наглость. Трамп вообще мало на что способен, кроме самолюбования, хайпа и хаоса.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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