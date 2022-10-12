Путин шаг за шагом сдает свои позиции альфасамца

Путин шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера / t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Я, конечно, не военный эксперт, но позволю себе несколько замечаний о нынешней ситуации.

1. Все пророссийские рупоры вчера и особенно сегодня кричат в один голос: мир возможен после переговоров США и РФ. Вершиной этого крика стало заявление Лаврова, что Россия готова встречаться, если Вашингтон об этом попросит. С одной стороны россияне хотят снова продемонстрировать силу (демонстрация исключительно для россиян), пробуют сыграть на понижение рейтинга демократов накануне выборов в США и, самое главное: они просто молят мир, чтобы их пустили за стол переговоров. Что будет, если Запад не пойдет на переговоры, в Кремле не знают и не понимают. Это, между прочим, один из ключевых моментов нынешней ситуации.

2. Победные реляции россиян об обстрелах - пока, прежде всего направлены на внутреннего потребителя. Там надо гасить политические амбиции ультранационалистов, которые уже не скрываясь говорят об изменении конфигурации парламента (заявление Пригожина о бездарности парламентской оппозиции) и о собственной партии (Симоньян уже даже придумала название партии: "правда"). Что делать с этой новой реальностью Путин просто не понимает, он шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера и альфасамца (назначение Суровикина из этого же разряда).

3. У россиян есть две важные проблемы: первая, о которой много кто говорит - количество высокоточного оружия. Существует высокая вероятность, что его относительно немного. И сейчас они выстреливают "нз". Насколько это правда - говорить трудно, но, судя по всему большая доля истины здесь есть. Россияне не понимают, за что они воюют. И пока смыслов не прибавляется. Собственно поэтому Путину и нужны переговоры (или быстрые победы, которых пока не видно на горизонте). Без этого общество потребует более быстрого окончания войны.

4. Путин спешит. И одновременно не знает, что делать. Он и его окружение до сих пор на 90% живут в ситуации до 24.02, когда они были могучими и страшными. Проблема нас и цивилизованного мира заключается в том, что россияне до сих пор не верят в поражение. Они все еще думают, что у их руководства есть план "б" и скоро этот план всем покажут. Его нет и не может быть (страшилки о ядерном оружии не считаются). Российские элиты сейчас заняты войной, как прелюдией к транзиту власти. Война - это и есть для большинства из них транзит власти. Поэтому, смена Путина это уже практически решенный вопрос. Его, в старой ипостаси единоличного фюрера уже нет. В течение следующего месяца он все больше будет терять эту единоличную власть. Его, еще раз повторюсь, могут спасти только результативные переговоры.

5. Нам будет очень сложно в последующие недели. Единственное, что нужно помнить: такой интенсивности обстрелов они долго не вытянут.

Источник