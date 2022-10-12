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Путин шаг за шагом сдает свои позиции альфасамца

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

12 октября 2022, 09:07

Что делать с новой реальностью Путин просто не понимает, он шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера.

Путин шаг за шагом сдает свои позиции альфасамца
Путин шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера / t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Я, конечно, не военный эксперт, но позволю себе несколько замечаний о нынешней ситуации.

1. Все пророссийские рупоры вчера и особенно сегодня кричат в один голос: мир возможен после переговоров США и РФ. Вершиной этого крика стало заявление Лаврова, что Россия готова встречаться, если Вашингтон об этом попросит. С одной стороны россияне хотят снова продемонстрировать силу (демонстрация исключительно для россиян), пробуют сыграть на понижение рейтинга демократов накануне выборов в США и, самое главное: они просто молят мир, чтобы их пустили за стол переговоров. Что будет, если Запад не пойдет на переговоры, в Кремле не знают и не понимают. Это, между прочим, один из ключевых моментов нынешней ситуации.

2. Победные реляции россиян об обстрелах - пока, прежде всего направлены на внутреннего потребителя. Там надо гасить политические амбиции ультранационалистов, которые уже не скрываясь говорят об изменении конфигурации парламента (заявление Пригожина о бездарности парламентской оппозиции) и о собственной партии (Симоньян уже даже придумала название партии: "правда"). Что делать с этой новой реальностью Путин просто не понимает, он шаг за шагом сдает свои позиции единоличного лидера и альфасамца (назначение Суровикина из этого же разряда).

3. У россиян есть две важные проблемы: первая, о которой много кто говорит - количество высокоточного оружия. Существует высокая вероятность, что его относительно немного. И сейчас они выстреливают "нз". Насколько это правда - говорить трудно, но, судя по всему большая доля истины здесь есть. Россияне не понимают, за что они воюют. И пока смыслов не прибавляется. Собственно поэтому Путину и нужны переговоры (или быстрые победы, которых пока не видно на горизонте). Без этого общество потребует более быстрого окончания войны.

4. Путин спешит. И одновременно не знает, что делать. Он и его окружение до сих пор на 90% живут в ситуации до 24.02, когда они были могучими и страшными. Проблема нас и цивилизованного мира заключается в том, что россияне до сих пор не верят в поражение. Они все еще думают, что у их руководства есть план "б" и скоро этот план всем покажут. Его нет и не может быть (страшилки о ядерном оружии не считаются). Российские элиты сейчас заняты войной, как прелюдией к транзиту власти. Война - это и есть для большинства из них транзит власти. Поэтому, смена Путина это уже практически решенный вопрос. Его, в старой ипостаси единоличного фюрера уже нет. В течение следующего месяца он все больше будет терять эту единоличную власть. Его, еще раз повторюсь, могут спасти только результативные переговоры.

5. Нам будет очень сложно в последующие недели. Единственное, что нужно помнить: такой интенсивности обстрелов они долго не вытянут.

Источник

Владимир Путин Крымский мост
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