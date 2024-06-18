Путин сам загнал себя в ловушку

От исхода окончания войны будет зависеть именно его будущее. И вот именно эта боязнь за свою жизнь, заставляет его поднимать ставки.

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Жизнь Путина зависит от войны с Украиной / скриншот

Когда Пу заявляет о готовности переговоров и одновременно ставит ультиматумы, то это может говорить о реально сильной переговорной позиции или блеф с целью показать свою позицию более мощной, чем она есть на самом деле.

Если первый вариант, то он готов пойти на переговоры, но исключительно на собственных условиях. И хотя эти условия могут быть неприемлемыми для другой стороны, но он убежден, что сможет достичь этих целей военным путем. А переговоры нужны, чтобы уменьшить дорогую цену этих требований.

Если второй вариант, то он это делает с целью получить более выгодное переговорное предложение. Требовать максимум, чтобы сойтись по середине. В этом случае, переговоры ему нужны не меньше чем нам, но он этого не покажет, ведь это ослабит его переговорную позицию и дискредитирует его среди своих.

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И хотя у нас мало официальных данных, чтобы понять уровень заинтересованности Пу в переговорах, но нужно понимать следующее.

Начав войну с Украиной, Пу загнал себя в ловушку. Когда от исхода окончания войны будет зависеть именно его будущее. И вот именно эта боязнь за свою жизнь, заставляет его поднимать ставки.

Сначала, после провала блицкрига он поставил на изнурительную войну. А потом из-за нерешительности Запада и слабости самой Украины, он увидел что может обернуть поражение в победу. И сейчас когда он видит, что его стратегия войны на истощение является результативной, то он будет ее придерживаться пока она будет работать.

А здесь нужно отметить, что война истощает Украину больше чем РФ. Происходит это потому, что за два года экономика РФ лучше адаптировалась к войне, чем экономика Украины. И каждый раз когда кто-то считает, что экономика РФ может продержаться несколько лет, то не забывайте, что у нас все еще хуже.

А это значит, что стратегия Пу на истощение будет работать до тех пор, пока в Украине будет оставаться текущая идиотская экономическая политика, которая нас будет ослаблять и давать Пу сигнал продолжать эту войну.

Поэтому все эти нюансы надо тоже учитывать. И вместо того чтобы убеждать себя, что Пу заинтересован в переговорах, то лучше работать в направлении усиления собственных переговорных позиций.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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