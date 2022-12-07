Население России уже привыкло, что уже несколько лет бравый Путин выходится в бункере и выползает из него в крайних случаях.

Путин рискует, активно используя двойников, считает Небоженко / kremlin.ru

Путин рискует.

Активное использование двойников вместо живого Путина, конечно, облегчает жизнь больному и запуганному силовиками президенту России, но может вызвать у его окружения, уставшего от подозрительности, дури и политических провалов настоящего, живого Путина, сильный соблазн избавиться от него, заменив удачной копией.

Ведь население России уже привыкло, что уже несколько лет бравый Путин выходится в бункере и выползает из него в крайних случаях.

Имитация встреч с людьми, в школьном классе, на производстве или на Крымском мосту, и совещаний с чиновниками - это уже работа пропаганды и пиар-службы Путина.

Фальсифицировать существование и правление Путина можно до тех пор, пока его окружение не выберет себе нового Путина или его аватара.

А так как судьба живого Путина тесно связано с судьбой хозяина Белоруси Лукашенко, то с ним церемонится не будут.

С Лукашенко все проще, он с самого начала не верил в спасительную роль двойников и прекрасно понимал опасность замены его фигуры похожим человеком.

Поэтому в Беларуси, не смотря на убийство Макея, смена власти будет примерна как в Казахстане - вечного диктатора заменят на любого другого политика или чиновника среднего уровня, который выступит на стороне народа.

Если, конечно заговорщики не решат, что лучше повторить "румынский вариант" белорусской революции - это будет жестоко и справедливо, что позволит белоруской бюрократии и силовикам разделить власть с новой элитой, как это случилось в Румынии.

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