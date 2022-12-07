Путин рискует, активно используя двойников

Путин рискует.
Активное использование двойников вместо живого Путина, конечно, облегчает жизнь больному и запуганному силовиками президенту России, но может вызвать у его окружения, уставшего от подозрительности, дури и политических провалов настоящего, живого Путина, сильный соблазн избавиться от него, заменив удачной копией.
Ведь население России уже привыкло, что уже несколько лет бравый Путин выходится в бункере и выползает из него в крайних случаях.
Имитация встреч с людьми, в школьном классе, на производстве или на Крымском мосту, и совещаний с чиновниками - это уже работа пропаганды и пиар-службы Путина.
Фальсифицировать существование и правление Путина можно до тех пор, пока его окружение не выберет себе нового Путина или его аватара.
А так как судьба живого Путина тесно связано с судьбой хозяина Белоруси Лукашенко, то с ним церемонится не будут.
С Лукашенко все проще, он с самого начала не верил в спасительную роль двойников и прекрасно понимал опасность замены его фигуры похожим человеком.
Поэтому в Беларуси, не смотря на убийство Макея, смена власти будет примерна как в Казахстане - вечного диктатора заменят на любого другого политика или чиновника среднего уровня, который выступит на стороне народа.
Если, конечно заговорщики не решат, что лучше повторить "румынский вариант" белорусской революции - это будет жестоко и справедливо, что позволит белоруской бюрократии и силовикам разделить власть с новой элитой, как это случилось в Румынии.