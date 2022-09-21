Больше Путин не хихикает, говорит Фельдман / Фото Reuters

7 июля 2022 года, путин про планы Украины победить россию на поле боя: "пусть попробуют". Говорил и самоуверенно хихикал.

Прошло менее трех месяцев и путину почему-то не понравилось, как Украина попробовала победить на поле боя.

Сегодня путин расписался в слабости на поле боя, когда начал придумывать и "частичную" мобилизацию, и признание российскими территорий захваченных и находящихся под атакой Украины.

Это еще не окончательный крах, не результат нокаута, не полное поражение. Но точно страх и признание поражения "частичного", ощущение неумолимо приближающегося финала, крайне негативного для путина и его россии.

Больше путин не хихикает. Он понял безвыходность своего положения. Ему больше нечего продавать своему "народу" в качестве победы. Никто не собирается давать сохранять путинское лицо. Ему придется продавать своему народу поражение.

Более того, поражение в полном объеме неизбежно. Нужно либо самостоятельно выходить из Украины, включая Крым, а, значит, расписаться добровольно в полном поражении, либо пробовать оттянуть этот момент полного поражения на как можно более долгий срок. Понятно, что путин выбирает второй вариант.

Он выбирает принести в жертву еще больше людей российской федерации и будет подпитывать ними все захваченные территории столько времени, сколько они будут способны находиться там, пока окончательно не побегут, как десять дней назад они побежали из Харьковской области.

И последнее.

"Это не блеф", - сказал путин про свой план применять ядерное оружие для защиты захваченных российских территорий. Это сказано исключительно своему народу перед будущей мобилизацией. Чтобы люди уверенней приносили свои жизни в жертву.

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