Если Путин и российская пропаганда пытаются дискредитировать и убрать Зеленского, значит, он им мешает уничтожать Украину.

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Путин, Зеленский, Трамп / Коллаж: Главред

Хейтерам Зеленского.

Пояснение к предыдущему посту. Меня спрашивают в комментах — почему я защищаю Зеленского? Я его не защищаю и на него не нападаю. Это не моё дело. Я просто слежу за ситуацией и знаю, что Путин ненавидит Зеленского и мечтает его уничтожить. Он и его окружение этого и не скрывают. Все путинские пропагандисты — от Соловьёва и Медведева до Шария и Латыниной — обливают Зеленского вёдрами грязи и буквально бьются в падучей, когда о нём говорят. А якобы проукраинские хейтеры (не критики, а именно ненавистники) Зеленского, сами того не понимая, работают в унисон с этой российской пропагандой.

Путин пытался убрать Зеленского руками Трампа. Он поставил это в качестве условия "сделки", официально отказавшись признавать Зеленского легитимным президентом и подписывать с ним любой договор.

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Если Путин и российская пропаганда пытаются дискредитировать и убрать Зеленского, значит, он им мешает уничтожать Украину, то есть правильно исполняет свои президентские обязанности. А любой внутренний раздрай в тяжело воюющей за своё выживание стране смертельно опасен для неё.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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