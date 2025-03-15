Путин публично отказался от перемирия

Вчера вечером Уолц заявил, что оценивает перспективы урегулирования войны "с осторожным оптимизмом".

https://opinions.glavred.info/putin-publichno-otkazalsya-ot-peremiriya-10647230.html Ссылка скопирована

Трамп, Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Уиткофф улетел из Москвы несолоно хлебавши. То есть Путин, скорее всего, его просто не принял или встреча прошла крайне неудачно. О ней пока нет никакой информации, что очень странно. Если бы встреча состоялась и тем более была успешной, о ней бы точно сообщили сразу после её окончания.

Вчера вечером Уолц заявил, что оценивает перспективы урегулирования войны "с осторожным оптимизмом". Для нынешней администрации, которая каждый свой пук сопровождает победными реляциями и фанфарами, такая оценка означает полный провал. Просто, видимо, послали гениального переговорщика и мастера сделок.

Путин публично фактически отказался от американского предложения безусловного перемирия. А не публично даже обсуждать его всерьез, вероятно, не стал.

видео дня

Послать Трампа стало международной модой. Лидеры стран, диктаторы, главари террористов как будто бы соревнуются в том, кто быстрее пошлет американского президента. Такого в истории США ещё не было.

Апдейт. Только что Песков сообщил, что встреча вчера поздно вечером все-таки состоялась и Путин "передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа". Интересно какие это были сигналы: стой или проезжай не задерживаясь? Ждем теперь реакции Трампа.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред