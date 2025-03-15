Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин публично отказался от перемирия

Игорь Эйдман
15 марта 2025, 08:10
4580
Вчера вечером Уолц заявил, что оценивает перспективы урегулирования войны "с осторожным оптимизмом".
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп, Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Уиткофф улетел из Москвы несолоно хлебавши. То есть Путин, скорее всего, его просто не принял или встреча прошла крайне неудачно. О ней пока нет никакой информации, что очень странно. Если бы встреча состоялась и тем более была успешной, о ней бы точно сообщили сразу после её окончания.

Вчера вечером Уолц заявил, что оценивает перспективы урегулирования войны "с осторожным оптимизмом". Для нынешней администрации, которая каждый свой пук сопровождает победными реляциями и фанфарами, такая оценка означает полный провал. Просто, видимо, послали гениального переговорщика и мастера сделок.

Путин публично фактически отказался от американского предложения безусловного перемирия. А не публично даже обсуждать его всерьез, вероятно, не стал.

видео дня

Послать Трампа стало международной модой. Лидеры стран, диктаторы, главари террористов как будто бы соревнуются в том, кто быстрее пошлет американского президента. Такого в истории США ещё не было.

Апдейт. Только что Песков сообщил, что встреча вчера поздно вечером все-таки состоялась и Путин "передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа". Интересно какие это были сигналы: стой или проезжай не задерживаясь? Ждем теперь реакции Трампа.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

09:14Война
Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

08:41Мир
Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

08:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Курская операция – отход

Курская операция – отход

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многих

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многих

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

Последние новости

09:14

Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска

08:41

Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

08:10

Путин публично отказался от перемириямнение

08:03

Ракеты к системам ПВО практически исчерпаны: Украина срочно бьет тревогу

07:42

Вывод неочевидный - какая рыба полезнее хек или скумбрия и почемуВидео

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
07:20

Почему опытные водители кладут монету на автомобильные шины: хитрый лайфхак

06:10

Курская операция – отходмнение

05:50

Перемирие в Украине: будет ли новое нападение РФ и кто станет жертвойВидео

05:04

Путин может разозлить Трампа и получить "военный ответ" - Згурец

Реклама
04:30

Для чего нужна "щель" в дверях авто: неожиданное открытие для водителей

04:00

РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

03:36

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

03:01

Можно ли использовать алюминиевую фольгу повторно: ответ удивит

02:32

Полное завершение войны пока невозможно: появился тревожный прогнозВидео

01:30

Звездная дзюдоистка Белодед призналась, каким видит своего "правильного" мужчину

01:26

5 знаков зодиака, для которых деньги важнее любви

01:00

"Сокрушительный удар": раскрыт сценарий, как Китай и США добьют "дохлую клячу" РФ

00:44

Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

00:36

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

00:05

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
14 марта, пятница
23:41

Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду

23:35

Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом "Шахедов"

23:32

Трамп заявил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну в Украине за 24 часа

23:22

Гарантий Украина не получит: Огрызко объяснил, в чем суть сделке по минераламВидео

23:01

Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно вылетели в США, - Welt

22:50

У 75-летней Мэрил Стрип тайный роман со знаменитостьюВидео

22:22

Путин применяет "тактику салями" к Трампу, чтобы захватить Украину - Bild

22:20

Маленький король: жена Козловского показала первую вечеринку годовалого сына

22:04

"Вопрос территориальных уступок не обсуждают": эксперт рассказал, что задумал ТрампВидео

21:50

Седокова совершила очередной гадкий поступок

21:33

"Я полненький": Павел Зибров откровенно заговорил про похудение и пластику

20:58

Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой кварталФотоВидео

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

Реклама
19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять