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Путин проболтался, выдал свою главную военную тайну

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

26 ноября 2022, 19:11

Путин командует армией непосредственно по телефону. Звонит прямо на передовую солдатам, интересуется настроением, отдаёт приказы.

Владимир Путин, российские военные
Путин проболтался, выдал свою главную военную тайну / сайт Кремля, Миноборони РФ

Раскрыта главная военная тайна.

Путин проболтался, выдал свою главную военную тайну, рассказал чиновницам, сыгравшим роль солдатских матерей, что периодически звонит на фронт солдатам.

"Когда я с ними иногда говорю, - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую с ребятами прямо, - во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были".

Вот оказывается, как Путин российской армией командует - непосредственно по телефону. Звонит прямо на передовую солдатам, интересуется настроением, отдаёт приказы. Гениальное решение, только великий полководец мог до этого додуматься.

Но вначале Путину, наверное, приходится доставать номера телефонов военнослужащих. А как это сделать? Солдатам телефоны неположены. В министерстве обороны их знать не могут. Правильно - матери должны знать, солдаты же им звонят.

Приходится Путину выходить инкогнито из Кремля в поиске одиноких солдатских матерей.

- Тётя, тебя как зовут.

- Мария Петровна.

- А твоего сына уже призвали?

- А то, вот белую Ладу ждём.

- А дай номер телефона.

- Мой?

- Да кому ты, старая, нужна - сына.

- Ну вот, пожалуйста, зовут Пашка.

- Алё, это Пашка?

- Я, я, а кто говорит? (голос пробивается сквозь звуки взрывов)

- Я Путин, как настроение, как отношение к делу?

- Ах это ты гад меня сюда послал, иди ты на х... (фраза обрывается взрывом прилетевшей мины).

А если серьёзно, дедушка непросто врёт, у дедушки деменция, он заговаривается.

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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