Путин командует армией непосредственно по телефону. Звонит прямо на передовую солдатам, интересуется настроением, отдаёт приказы.
Раскрыта главная военная тайна.
Путин проболтался, выдал свою главную военную тайну, рассказал чиновницам, сыгравшим роль солдатских матерей, что периодически звонит на фронт солдатам.
"Когда я с ними иногда говорю, - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую с ребятами прямо, - во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были".
Вот оказывается, как Путин российской армией командует - непосредственно по телефону. Звонит прямо на передовую солдатам, интересуется настроением, отдаёт приказы. Гениальное решение, только великий полководец мог до этого додуматься.
Но вначале Путину, наверное, приходится доставать номера телефонов военнослужащих. А как это сделать? Солдатам телефоны неположены. В министерстве обороны их знать не могут. Правильно - матери должны знать, солдаты же им звонят.
Приходится Путину выходить инкогнито из Кремля в поиске одиноких солдатских матерей.
- Тётя, тебя как зовут.
- Мария Петровна.
- А твоего сына уже призвали?
- А то, вот белую Ладу ждём.
- А дай номер телефона.
- Мой?
- Да кому ты, старая, нужна - сына.
- Ну вот, пожалуйста, зовут Пашка.
- Алё, это Пашка?
- Я, я, а кто говорит? (голос пробивается сквозь звуки взрывов)
- Я Путин, как настроение, как отношение к делу?
- Ах это ты гад меня сюда послал, иди ты на х... (фраза обрывается взрывом прилетевшей мины).
А если серьёзно, дедушка непросто врёт, у дедушки деменция, он заговаривается.