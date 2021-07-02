Путин проболтался о планах захвата Украины

Путин хочет войти в историю как "великий государь" / Reuters

В ленте все смеются над "прямой линией" Путина. Мол, совсем старик с глузду съехал и в детство впал, настольная книга у него - Колобок, а сам он похож на Шарикова, ставшего домоуправом, который собирает жалобы жильцов на протекшую крышу и грязь в доме, а сам продолжает втихаря ходить в лифте по большому.

Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Путин проговорился о своих истинных планах на ближайшие годы. Несколько ключевых высказываний составляют логическую цепочку, приводящую к однозначному выводу о его намерениях.

Читайте такжеНакажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской ГерманиейИтак, он сказал, что выдающиеся достижения для правителя - "большие территориальные приобретения" (Екатерина 2) и превращение страны в "супердержаву" (Александр 1), что СССР не надо восстанавливать, потому что это приведет к "размыванию государствообразующего этнического ядра"(русского, как понятно из контекста), что русские и украинцы - один народ и что главное достижение у него "ещё впереди".

К какому главному "достижению" Путин стремится понятно из его оценки правителей прошлого - к территориальным приобретениям и статусу сверхдержавы. Однако захватывать неславянские республики бывшего СССР он вроде бы не собирается, чтобы не размыть "русское ядро" страны. При этом украинцев он не русскими не считает. С (бредовой) точки зрения Путина, только захват Украины позволил бы сделать огромное территориальное приобретение и восстановил бы статут "супердержавы", не изменив при этом русский этнический характера России.

Читайте такжеДля Путина сепаратисты - это мы, а Украина - мятежная провинцияБеларусь он уже фактически сожрал и сейчас медленно переваривает. Однако Беларусь слишком мала для того, чтобы ее присоединение возродило "супердержаву". Именно захват Украины Путин имел в виду, когда говорил, что главное достижение у него еще впереди. Именно это - идея фикс, которую он не может скрыть. Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как "великий государь". Именно это он считает своей исторической миссией.

Так что украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством продолжать пытаться уничтожить Украину как страну.