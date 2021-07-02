УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин проболтался о планах захвата Украины

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

2 июля 2021, 06:43

Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как "великий государь".

Путин
Путин хочет войти в историю как "великий государь" / Reuters

В ленте все смеются над "прямой линией" Путина. Мол, совсем старик с глузду съехал и в детство впал, настольная книга у него - Колобок, а сам он похож на Шарикова, ставшего домоуправом, который собирает жалобы жильцов на протекшую крышу и грязь в доме, а сам продолжает втихаря ходить в лифте по большому.

Никто не заметил в этом потоке нелепостей ценное признание. Путин проговорился о своих истинных планах на ближайшие годы. Несколько ключевых высказываний составляют логическую цепочку, приводящую к однозначному выводу о его намерениях.

Читайте такжеНакажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской ГерманиейИтак, он сказал, что выдающиеся достижения для правителя - "большие территориальные приобретения" (Екатерина 2) и превращение страны в "супердержаву" (Александр 1), что СССР не надо восстанавливать, потому что это приведет к "размыванию государствообразующего этнического ядра"(русского, как понятно из контекста), что русские и украинцы - один народ и что главное достижение у него "ещё впереди".

К какому главному "достижению" Путин стремится понятно из его оценки правителей прошлого - к территориальным приобретениям и статусу сверхдержавы. Однако захватывать неславянские республики бывшего СССР он вроде бы не собирается, чтобы не размыть "русское ядро" страны. При этом украинцев он не русскими не считает. С (бредовой) точки зрения Путина, только захват Украины позволил бы сделать огромное территориальное приобретение и восстановил бы статут "супердержавы", не изменив при этом русский этнический характера России.

Читайте такжеДля Путина сепаратисты - это мы, а Украина - мятежная провинцияБеларусь он уже фактически сожрал и сейчас медленно переваривает. Однако Беларусь слишком мала для того, чтобы ее присоединение возродило "супердержаву". Именно захват Украины Путин имел в виду, когда говорил, что главное достижение у него еще впереди. Именно это - идея фикс, которую он не может скрыть. Именно с помощью аннексии независимой Украины Путин хочет войти в историю как "великий государь". Именно это он считает своей исторической миссией.

Так что украинцев он в покое не оставит. Будет с маниакальным упорством продолжать пытаться уничтожить Украину как страну.

новости России Владимир Путин война на Донбассе Российская империя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболуОля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетияНаследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия Гороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистниковГороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертовКакое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствияхКому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях

Последние новости

07:03

Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

06:43

Путин проболтался о планах захвата Украины мнение

06:41

На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

05:20

Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

04:49

Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

Реклама
04:21

"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса Видео

03:50

Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца Видео

03:10

Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине Видео

02:24

В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар Видео

02:01

Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма Видео

01:36

Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

01:01

Лучшие способы снизить уровень холестерина и сколько времени на это потребуется Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

01 июля, четверг
23:53

Названы три продукта, которые нужно есть холодными для улучшения работы кишечника Видео

23:31

Может ли анализ крови диагностировать рак: врачи дали ответ Видео

23:21

Зинченко после игры со Швецией довел беременную жену до слез Видео

23:20

Ученые рассказали, какая простейшая привычка сделает вас счастливее Видео

22:56

В Украине начнут комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19 Видео

22:48

Выяснилось, какая комбинация вакцин "спасает" от дельта-штамма COVID-19 Видео

22:21

Что нельзя давать в долг: 6 привычных, но опасных вещей Видео

Реклама
22:03

Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

22:03

Гипертония: этот горячий напиток значительно снижает высокое давление Видео

21:54

Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда Видео

21:18

В Киеве навсегда исчезли кондукторы: как теперь оплатить проезд

21:16

Почему не следует наносить SPF руками: врачи дали ответ Видео

21:09

Зажадничали путевки: на Киевщине вместо детей-льготников на море поехали дети чиновников Видео

21:08

Названы 10 привычек несчастливых людей, которые точно есть у вас Видео

20:39

Евро-2020: Малиновский назвал преимущество сборной Украины над Англией

20:35

Цены на парковку в столице взлетели в три раза Видео

20:25

Геймерам отдают бесплатно необычную головоломку от лауреата премии BAFTA Видео

20:17

Пенсия в Украине выросла не для всех: что ждет украинских пенсионеров Видео

20:14

"За издание не платила": Мендель написала книгу о работе с Зеленским Видео

20:14

Счастливые и судьбоносные события: что обещает Рыбам гороскоп на июль-2021

19:51

Заживо и через суд: полтавчанка "похоронила" своего мужа Видео

19:49

Рассекретили сюжет и начало съемок сериала Чужой по мотивам вселенной фильмов

19:33

В Киеве взлетят цены на такси: появились новые тарифы Uber Видео

19:24

В ВОЗ припугнули опасным последствием проведения Евро-2020 Видео

18:59

"Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов...": Тимошенко рассмешила Раду признанием Видео

18:58

Для Путина сепаратисты - это мы, а Украина - мятежная провинция мнение

18:54

В Android появились ковид-паспорта: как они работают Видео

Реклама
18:38

"Провокативная игра мускулами": у Путина резко высказались об учениях Sea Breeze Видео

18:37

Гороскоп на июль для Водолея: почему представителям знака нужно написать завещание в этом месяце

18:30

Будущее уже не за горами: первый в мире летающий автомобиль сняли на видео Видео

18:26

Накажут арестом: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской Германией

18:25

"Самая конченная страна": блогер резко обозвала Украину и поплатилась Видео

17:56

"Вопрос достоинства": языковой скандал в сборной Украине набирает обороты Видео

17:26

"Англия, Украина разобьет тебя": Усик поддержал команду Шевченко накануне важного матча Видео

17:21

Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

17:20

Врач рассказала, сколько шагов нужно делать в день для здоровья Видео

17:11

В основном Карпаты и дача: около половины украинцев планируют уехать из дома в летний отпуск-2021 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять