Путин признался, что намерен идти до конца в Украине

Владимир Путин / Reuters

Есть хорошая книга "Ошибки, которые были допущены (но не мной)". Если не лезть в научные дебри, содержание книги можно свести к тому, что люди склонны себя обманывать и оправдывать – хронически, прогрессируя и до самого конца. Люди совершают ошибки, но вместо их признания и исправления всю жизнь ищут им оправдания – чего бы это не стоило им и окружающим. И неважно каких масштабов разрушения могут последовать. Все зависит от того, каков круг влияния. В учебники же истории попадают великие самодуры, которые своими ошибками влияют на судьбы миллионов. Миллионы жертв – и все из-за "вавы" в одной голове. Примеров в истории – десятки.

Читайте такжеПутин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинскихТак вот, Путин написал статью, в которой, говорят, пересказал советские учебники. Мне, наверное, повезло, и советских учебников уже особо и не читал. Но что можно сказать с уверенностью: Путин и, понятно, его спичрайтеры, писавшие статью (не будет же он сам корячиться; он то и по клавиатуре, небось, не попадет), умудрились в этот относительно небольшой по объему текст напихать всего и сразу, что касается Украины.

Это просто молитовник, набор отборной имперской чуши, мед в уши для настоящего великоросса. Здесь и какая-то "Древняя Русь", и послушный Хмельницкий, и запроданцы Мазепа со Скоропадским. Тут и партизан-молодец Ковпак, и коллаборанты УПА. Украинцы - это, понятное дело, жители окраины – классика! А Тарас Шевченко только стишками баловался на малороссийском наречии, а прозу-то писал на великорусском!

Из более "взрослого" контента - Путин традиционно заявляет претензии на украинские территории, а конкретно – на Крым, кивая на большевиков. Далее логичным продолжением следует опус об упадке нашей страны по всем фронтам. Ну и, понятное дело, о том, что украинское руководство после 2014 года почему-то отказывается дружить с Россией. Интересно, почему же? Также Путин очень мило врет, что людей на Майдан в 2014 году вывел не Янукович своей наглостью, а "социально-экономические проблемы".

Читайте такжеКак Госдума научит весь мир петь "Путин х***о"Русских в Украине, понятное дело, крайне притесняют и насильственно ассимилируют. И это по своим последствиям сравнимо с "применением против России оружия массового поражения". В этой идее, кстати, чувствуется какая-то хладнокровность - даже если бы в Украине проводилась бы "принудительная украинизация" - люди-то остаются живы как-никак. Но для Путина это не важно – для него важно, что "русских" станет меньше. Речь здесь, конечно, о языке.

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Короче говоря, здесь есть все. Путина конкретно словесно пронесло. И вся статья пронизана идеей, как же уютно добрейшей души малороссам жилось под крылом старшего брата, и как же глупо украинцы поступают сейчас, отдавшись под внешнее управление.

Эти фантиковые доводы плохо вяжутся, они и звучат глупо. Радует, что большинство украинцев уже получили прививку от восприятия всерьез такого бреда после 2014 года. Ну, а до кого не дошло – пожалуйте и дальше соглашаться быть малороссами и "окраинцами".

Но мы отвлеклись. Понятно, что разговоры о том, что мы один народ – это претензия на дельнейшую оккупацию. Это угроза. Красной нитью в этом тексте прослеживается неуклюжее оправдание того, что Путин натворил после 2014 года. Он любыми, даже самыми глупейшими способами, пытается оправдаться за войну, доказать свою правоту. Очевидно, что это глупо – это понимаем мы, это понимает внутренний потребитель за поребриком, по крайней мере его часть.

Но важно помнить, что для Кремля во главе угла – всегда целесообразность. Если целесообразно начать войну, провести оккупацию – это будет сделано. Если целесообразно ждать – будут выжидать. Ни о каких гуманных факторах нечего и говорить, в России так не принято. Забудьте, это вам не мягкий Запад, решающий проблемы экологии. Там никого не жалко.

Нам же ничего не остается, как ждать очередного рецидива этой вечной кремлевской болезни. Хотя, правильно, конечно, не ждать, а активно к нему готовиться.

Тарас Сидоржевский, главный редактор glavred.info