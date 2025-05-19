Путин пришел в Украину – и не взял, и уже никогда не возьмет

Путин заявил в интервью придворному журналисту, что у России есть все силы и возможности, чтобы "довести СВО до логического завершения" и добиться "устранения причин, вызвавших войну".

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Путин на параде 9 мая 2025 / скриншот

Причинами, вызвавшими яростное неудовольствие Путина и последующую войну, является намерение украинского народа построить демократическое государство в союзе с европейскими народами, вырваться из постсоветского болота. Кремль стремится подавить свободу украинцев, сделать Украину послушным вассалом и насадить в ней свои порядки. Ни взятие Крыма, ни удержание Луганска и Донецка, ни прибавление к ним еще десятка сел эту задачу не решают. Надо брать Киев, а затем идти дальше на запад, до самых границ с Евросоюзом и НАТО. У России действительно есть на это силы? Когда осенью прошлого года ВСУ зашли в Курскую область, пришлось просить Ким Чен Ына, лидера нищей, но воинственной страны, о подмоге.

Недавно Дональд Трамп объяснил, почему путинские войска не взяли Киев "за пять часов": грязь помешала. Пять часов переросли в три года и три месяца, много раз сменялись сезоны, были и грязь, и сушь, не только Киев не взят, не взят ни один областной центр, а из Херсона пришлось убираться, как и из-под Харькова. В отличие от своего президента, глава ЦРУ Джон Рэтклифф знает причину. Во время сенатских слушаний в марте он сказал, что "на основе своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки" пришел к заключению: украинский народ и армия "будут воевать голыми руками, если им придется".

Силы обороны Украины воюют не голыми руками, по сравнению с 2022 годом резко выросло количество западного вооружения, в десятки раз нарощены собственные оборонные разработки. Forbes недавно подсчитал, что, продвигаясь нынешними темпами, Россия сможет захватить Украину к 2256 году, угробив 101 миллион собственных солдат. Даже к 9 мая, 80-й годовщине Победы и 25-летию президентства российские войска не смогли преподнести вождю каких-то существенных подарков.

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Украине очень тяжело, она истекает кровью. При дроновой атаке на Киевщине погибла 28-летняя женщина, ранен четырехлетний ребенок. Как вы думаете, это подталкивает украинцев к сдаче или подпитывает желание зубами вцепиться в горло убийцам?

Когда царь Ксеркс привел к Фермопилам огромное войско, он отправил к грекам, которых было в сотни раз меньше, гонца с требованием сложить оружие. Ответ был коротким: "Приди и возьми". Украинцы прибавили бы к этому еще и крепкое слово, понятное и на русском языке. Аналог этой истории случился, как известно, на острове Змеиный. В результате остров сейчас под контролем Украины, Черноморский флот прячется в Новороссийске, а "русский военный корабль", крейсер "Москва", ржавеет на дне моря.

Путин пришел в Украину – и не взял. И уже никогда не возьмет. Теперь остается только болтать.

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