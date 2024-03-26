Путин приказал искать Бенладенко - и чекисты найдут!

Современные чекисты заставлять себя уговаривать не будут. Путин сказал - ищите украинский след - найдут скоро и без проблем.

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Путин приказал искать украинский след теракта в Подмосковье / скрин

Путин публично приказал следствию найти украинский след в теракт в Крокусе. Такое уже было в истории после убийства Кирова.Ежов рассказывал на пленуме в 37-году: "Товарищ Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и говорит: "Ищите убийц среди зиновьевцев". Я должен сказать, что в это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя еще кое-где по другой линии, по линии иностранной, возможно, там что-нибудь выскочит... Товарищ Сталин позвонил Ягоде и сказал: "Смотрите, морду набьем".

Современные чекисты заставлять себя уговаривать не будут. Путин сказал - ищите украинский след - найдут скоро и без проблем. Бортников уже взял под козырёк. Ещё пару ушей у подозреваемых отрежут - те им и причастность снежного человека подтвердят.

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Потом власти на основании этих показаний объявят, что теракт заказал предводитель украинских джихадо-бандеровцев Бен Ладенко. Телебыдло и это схавает.

А если серьёзно, чекистам теперь понадобится придумать "агентов украинских спецслужб", чтобы связать их с террористами из Крокуса. Могут арестовать каких-то украинских граждан или просто украинцев в Москве и пытками заставить их оговорить себя. Опыт подобных дел у чекистов огромный. Так что, быть украинцем в Москве сейчас становится просто опасно.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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